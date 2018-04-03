بارش باران و احتمال رعد و برق در اصفهان پیش بینی می شود

حسن خدابخش در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی بیانگر استقرار جو نسبتاً ناپایدار طی امروز و فردا در استان اصفهان است.

وی بیان داشت: بر این اساس امروز در اکثر نقاط استان آسمان به صورت صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد و برای روز چهارشنبه به تدریج افزایش ابر و گاهی وزش باد نسبتاً شدید و احتمال گرد و خاک محلی پیش‌بینی می‌شود.

رئیس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان اعلام کرد: به‌ تدریج از اواخر روز چهارشنبه سامانه ناپایداری از مناطق غربی وارد استان می‌شود و برای روزهای پایانی هفته تا اوایل هفته آینده ناپایداری‌هایی به شکل رگبار باران و احتمال رعد و برق و وزش باد نسبتاً شدید تا شدید در اکثر مناطق پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه دمای هوا در اکثر نقاط استان بین یک تا سه درجه افزایش خواهد داشت، اضافه کرد: امروز هوای اصفهان صاف تا کمی ابری گاهی با وزش باد پیش بینی می‌شود.

خدابخش با اشاره به اینکه فردا هوا کمی ابری گاهی افزایش ابر بعدازظهر گاهی وزش باد نسبتاً شدید پیش بینی می‌شود، تصریح کرد:‌ به تدریج افزایش ابر و رگبار پراکنده گاهی وزش باد نسبتاً شدید برای روز پنج شنبه پیش بینی شده است.