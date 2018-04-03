داشتن پیام رسان های ایرانی امن و ارزان، افتخار همگان است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور امروز(سه شنبه) در دیدار نوروزی جمعی از وزرا، استانداران و مدیران دستگاه های اجرایی اظهارداشت: مردم ولی نعمت مسئولان و عامل اصلی امنیت و وحدت جامعه هستند و همه تلاش ها باید در راستای خدمت به مردم و ایجاد فضایی امن تر و توام با آرامش و آسایش بیشتر برای آنان باشد.

وی با بیان اینکه خواست مردم از دولتی که به آن رای داده اند، تلاش بیشتر برای تقویت رفاه و امنیت است، گام برداشتن در مسیر گسترش بیشتر دسترسی به فضای ارتباطی، اطلاعات و قدرت انتخاب مردم را ضروری خواند و تاکید کرد: داشتن پیام رسان های ایرانی، توانمند، امن و ارزان که بتوانند مشکل و نیازهای مردم را حل کنند، بی تردید باعث افتخار همگان خواهد بود و هدف از ایجاد و تقویت نرم افزارها و پیام رسان های داخلی فیلتر و یا مسدود کردن دسترسی ها نباید باشد، بلکه باید با هدف رفع انحصار در پیام رسان ها انجام شود.

روحانی آموزش استفاده بهینه از فضای مجازی و تدوین محتوای مناسب و خوب برای انتشار در این فضا را نیز ضروری خواند و گفت: فضای مجازی خوب با تولید محتوای خوب، جذاب و مفید و نه صرفا با انحصار و محدود کردن آن، تامین خواهد شد.

رییس جمهور تعامل سازنده با همسایگان و جهان را از سیاستهای اصولی ایران اسلامی برشمرد و گفت: با تعامل با همسایگان و جهان، بی تردید منافع و سود بیشتری عاید کشور می شود و این سیاست بویژه در سال حمایت از تولید کالای ایرانی، بیش از پیش پیگیری خواهد شد.

روحانی در ابتدای این نشست نیز بعثت پیامبر عظیم الشان اسلام(ص) را بزرگترین حادثه تاریخ بشریت خواند و تاکید کرد: هیچ حادثه ای به عظمت بعثت پیامبر اسلام(ص) نیست و این رویداد تاریخ ساز راه هدایت را به ما نشان داد.

رئیس جمهور همچنین ابراز امیدواری کرد که سال ۹۷ سال برکت و تقویت بیش از پیش امنیت، توسعه، برادری و وحدت برای مردم باشد.