۴۳ هزار کرمانی در مراسم اعتکاف شرکت کردند

حجت‌الاسلام علی جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۲۹۸ مسجد در سراسر استان کرمان پذیرای معتکفان بودند و برگزاری مراسم اعتکاف را بر عهده داشتند.

وی با اشاره به حضور پر شور جوانان در این مراسم معنوی افزود: همانند سال‌های گذشته شاهد حضور پرشور جوانان در مراسم اعتکاف بودیم و بیش از ۶۰ درصد معتکفان را جوانان و نوجوانان تشکیل می‌دادند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کرمان گفت: در استان کرمان ۳۱ هزار و ۷۴۹ نفر از خواهران و ۱۱ هزار و ۲۸۱ نفر از برادران در مراسم معنوی اعتکاف شرکت کردند.

وی ادامه داد: حدود ۴۰ درصد از روستاهای استان کرمان نیز در برگزاری مراسم اعتکاف نقش داشتند.

حجت‌الاسلام جلالی با بیان اینکه مراسم اعتکاف در شهر کرمان در ۲۰ مسجد برگزار شد، گفت: در ۱۵ مسجد، خواهران و در پنج مسجد، برادران حضور داشتند و مراسم اعتکاف با شکوه معنوی خاصی برگزار شد.

وی افزود: در شهر کرمان پنج هزار و ۲۵۰ نفر از خواهران و یک هزار و ۶۵۶ نفر از برادران در مراسم اعتکاف شرکت کردند.