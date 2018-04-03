به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی ملکی صادقی در گفتوگو با رسانهها اظهار داشت: در ایام نوروز ۱۴۴ هزار و ۶۰۲ نفر با استفاده از امکانات ناوگان حملونقل عمومی برونشهری و روستایی لرستان جابجا شدند.
وی گفت: از آغاز سفرهای نوروزی تا سیزدهم فروردینماه ۱۴۴ هزار و ۶۰۲ نفر در قالب ۱۶ هزار و ۴۳۹ سفر از طریق ناوگان حملونقل عمومی برونشهری و روستایی استان لرستان سفر کردند.
معاون اداره کل حملونقل جادهای لرستان بابیان اینکه در حال حاضر ۸۷ شرکت؛ موسسه و شعبه حملونقل مسافر برونشهری و روستایی در استان لرستان فعالیت دارند، اظهار کرد: درمجموع در نوروز ۹۷، هزار و ۳۷۷ دستگاه اتوبوس، مینیبوس و سواری کرایهای در ناوگان حملونقل مسافر لرستان مشغول خدمترسانی به مردم هستند.
ملکی صادقی خاطرنشان کرد: ناوگان اتوبوس استان با در اختیار داشتن ۲۵۱ دستگاه اتوبوس با میانگین عمر ۶.۲۸ سال جزو جوانترین ناوگان اتوبوس کشور است و در ایام نوروز امسال جابجایی بیش از ۵۱ هزار مسافر درون و بروناستانی را بر عهده داشت.
وی گفت: همچنین در طول این ایام، اتوبوسهای رزرو ناوگان استان برای جایگزینی اتوبوسهای دارای نقص فنی کاروانهای راهیان نور در آمادهباش قرار داشتند.
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