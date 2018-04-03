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۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ۱۳:۱۰

در گفت‌وگو با رسانه‌ها مطرح شد؛

جابجایی ۱۴۴ هزار نفر از طریق ناوگان حمل‌ونقل مسافر لرستان

جابجایی ۱۴۴ هزار نفر از طریق ناوگان حمل‌ونقل مسافر لرستان

خرم‌آباد- معاون اداره کل حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان از جابجایی ۱۴۴ هزار نفر از طریق ناوگان حمل‌ونقل مسافر این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی ملکی صادقی در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار داشت: در ایام نوروز ۱۴۴ هزار و ۶۰۲ نفر با استفاده از امکانات ناوگان حمل‌ونقل عمومی برون‌شهری و روستایی لرستان جابجا شدند.

وی گفت: از آغاز سفرهای نوروزی تا سیزدهم فروردین‌ماه ۱۴۴ هزار و ۶۰۲ نفر در قالب ۱۶ هزار و ۴۳۹ سفر از طریق ناوگان حمل‌ونقل عمومی برون‌شهری و روستایی استان لرستان سفر کردند.

معاون اداره کل حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان بابیان اینکه در حال حاضر ۸۷ شرکت؛ موسسه و شعبه حمل‌ونقل مسافر برون‌شهری و روستایی در استان لرستان فعالیت دارند، اظهار کرد: درمجموع در نوروز ۹۷، هزار و ۳۷۷ دستگاه اتوبوس، مینی‌بوس و سواری کرایه‌ای در ناوگان حمل‌ونقل مسافر لرستان مشغول خدمت‌رسانی به مردم هستند.

ملکی صادقی خاطرنشان کرد: ناوگان اتوبوس استان با در اختیار داشتن ۲۵۱ دستگاه اتوبوس با میانگین عمر ۶.۲۸ سال جزو جوان‌ترین ناوگان اتوبوس کشور است و در ایام نوروز امسال جابجایی بیش از ۵۱ هزار مسافر درون و برون‌استانی را بر عهده داشت.

وی گفت: همچنین در طول این ایام، اتوبوس‌های رزرو ناوگان استان برای جایگزینی اتوبوس‌های دارای نقص فنی کاروان‌های راهیان نور در آماده‌باش قرار داشتند.

کد مطلب 4262169

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