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۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ۱۳:۲۱

رئیس آموزش و پرورش آستارا خبرداد:

پذیرش بیش از ۱۴ هزار نفر در ستاد اسکان فرهنگیان آستارا

پذیرش بیش از ۱۴ هزار نفر در ستاد اسکان فرهنگیان آستارا

آستارا-رئیس آموزش و پرورش آستارا با اشاره به پذیرش و اسکان ۱۴ هزار و ۲۲ نفر در ایام نوروز در ستاد اسکان این اداره از رشد هفت درصدی آمار از نظر تعداد نفرات پذیرش شده نسبت به مدت مشابه خبرداد.

سیدسجاد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار پذیرش مسافران فرهنگی در ایام نوروز، اظهار کرد: ۱۴ هزار و ۲۲ نفر از فرهنگیان در ایام نوروز در ستاد اسکان فرهنگیان آموزش و پرورش آستارا پذیرش شدند.

وی با بیان اینکه این تعداد در قالب دو هزار و ۸۸۸ خانوار است، افزود: اسکان نوروزی در این ستاد از ۲۸ اسفندماه گذشته تا ۱۲ فروردین امسال ادامه داشت.

رئیس آموزش و پرورش آستارا در ادامه با بیان اینکه پذیرش تعداد مسافر فرهنگی نسبت به سال گذشته با رشد ۷ درصدی همراه بوده است، گفت: برای نوروز امسال ۸۰ کلاس مجهز و ۱۱۱ کلاس نیمه مجهز برای اسکان مسافران در ستاد اسکان فرهنگیان این اداره در نظر گرفته شوده بود.

به گفته این مسئول  فرش، یخچال، تلویزیون، اجاق گاز و سیستم سرمایشی و گرمایشی آماده شده بود که مسافران در مجموع در ۱۹۱ کلاس درس و ۲۰ مدرسه اسکان یافتند.

وی در ادامه تصریح کرد: همچنین در این ایام پنج هزار جلد دفترچه معرفی جاذبه های گردشگری آستارا و استان گیلان نیز بین مسافران فرهنگی توزیع شد.

موسوی با بیان اینکه در تعطیلات نوروز سال گذشته ۱۳ هزار و ۸۲۳ مسافر فرهنگی در قالب سه هزار و ۸۴۱ خانوار در مدارس آستارا اسکان یافته بودند،  افزود: ۲۵ عامل اجرایی ستاد اسکان مسافران فرهنگی آستارا پذیرش و ساماندهی مسافران طی این مدت انجام داده اند.

کد مطلب 4262175

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