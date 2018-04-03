پذیرش بیش از ۱۴ هزار نفر در ستاد اسکان فرهنگیان آستارا

سیدسجاد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار پذیرش مسافران فرهنگی در ایام نوروز، اظهار کرد: ۱۴ هزار و ۲۲ نفر از فرهنگیان در ایام نوروز در ستاد اسکان فرهنگیان آموزش و پرورش آستارا پذیرش شدند.

وی با بیان اینکه این تعداد در قالب دو هزار و ۸۸۸ خانوار است، افزود: اسکان نوروزی در این ستاد از ۲۸ اسفندماه گذشته تا ۱۲ فروردین امسال ادامه داشت.

رئیس آموزش و پرورش آستارا در ادامه با بیان اینکه پذیرش تعداد مسافر فرهنگی نسبت به سال گذشته با رشد ۷ درصدی همراه بوده است، گفت: برای نوروز امسال ۸۰ کلاس مجهز و ۱۱۱ کلاس نیمه مجهز برای اسکان مسافران در ستاد اسکان فرهنگیان این اداره در نظر گرفته شوده بود.

به گفته این مسئول فرش، یخچال، تلویزیون، اجاق گاز و سیستم سرمایشی و گرمایشی آماده شده بود که مسافران در مجموع در ۱۹۱ کلاس درس و ۲۰ مدرسه اسکان یافتند.

وی در ادامه تصریح کرد: همچنین در این ایام پنج هزار جلد دفترچه معرفی جاذبه های گردشگری آستارا و استان گیلان نیز بین مسافران فرهنگی توزیع شد.

موسوی با بیان اینکه در تعطیلات نوروز سال گذشته ۱۳ هزار و ۸۲۳ مسافر فرهنگی در قالب سه هزار و ۸۴۱ خانوار در مدارس آستارا اسکان یافته بودند، افزود: ۲۵ عامل اجرایی ستاد اسکان مسافران فرهنگی آستارا پذیرش و ساماندهی مسافران طی این مدت انجام داده اند.