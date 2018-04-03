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۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ۱۳:۱۳

مدیرکل هواشناسی گلستان خبر داد

ورود سامانه بارشی به گلستان/وزش باد در سواحل

ورود سامانه بارشی به گلستان/وزش باد در سواحل

گرگان- مدیرکل هواشناسی گلستان از ورود سامانه بارشی به گلستان خبر داد.

نوربخش داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با آخرین وضعیت الگوهای پیشیابی در گلستان اظهار کرد: بررسی آخرین الگوهای پیش یابی نشان دهنده ورود سامانه بارشی از روز چهارشنبه به گلستان است.

وی افزود: افزایش ابر، وزش نسبتا شدید باد، بارندگی متناوب، رعد و برق، کاهش دما و مه آلودگی از جمله پیامدهای این سامانه بارشی خواهد بود.

داداشی ادامه داد: فعالیت این سامانه بارشی تا روز پنجشنبه ادامه دارد و به دلیل لغزندگی جاده ها، کاهش دید و مه آلودگی لازم است مسافران تمهیدات لازم را بیندیشند.

مدیرکل هواشناسی گلستان از نفوذ سامانه ناپایدار در اواخر وقت سه شنبه به سواحل استان گلستان خبر داد و افزود: افزایش ابر، بارش باران، وزش باد، رعد و برق، مه آلودگی و مواج و متلاطم شدن دریا از پیامدهای این سامانه خواهد بود.

وی تصریح کرد: در این ایام بیشینه سرعت باد در نزدیکی سواحل ۶۰ کیلومتر بر ساعت و دور از ساحل نزدیک به ۷۰ کیلومتر بر ساعت خواهد بود، بنابراین لازم است تمام فعالان دریایی و صیادان تمهیدات لازم را به کار گیرند.

کد مطلب 4262181

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