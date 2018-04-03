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۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ۱۴:۴۳

شرکت فرودگاهها خبر داد:

تردد ۱۳۴ هزار مسافر از ۶ فرودگاه اصلی در ۱۲ فروردین

تردد ۱۳۴ هزار مسافر از ۶ فرودگاه اصلی در ۱۲ فروردین

هجدمین روز از پروازهای نوروزی، با اعزام و پذیرش حدود ۱۳۴ هزارمسافر در شش فرودگاه بزرگ کشور همراه بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، در ۱۲ فروردین ۱۳۹۷ به عنوان هجدهمین روز از پروازهای نوروزی، فرودگاه مهرآباد با ۳۶۸ فروند نشست و برخاست وتعداد ۴۴۵۲۸ اعزام و پذیرش مسافر در صدر فرودگاه های ایران قرار گرفت.

همچنین فرودگاه امام خمینی(ره) با ۲۴۶  فروند نشست و برخاست و ۳۶ هزار و ۸۴ اعزام و پذیرش مسافر، فرودگاه مشهد با ۱۸۷ فروند نشست وبرخاست و ۲۶ هزار و ۵۲۹ اعزام و پذیرش مسافر، فرودگاه شیراز با ۱۱۳ فروند نشست و برخاست و ۱۱ هزار و ۳۰۰ اعزام و پذیرش مسافر، فرودگاه اصفهان با ۷۸ فروند نشست و برخاست و ۸ هزار و ۷۸۴ اعزام و پذیرش مسافر و فرودگاه اهواز با ۵۶ فروند نشست و برخاست و ۶ هزار و ۵۳۱ اعزام و پذیرش مسافر در پروازهای داخلی و خارجی بخش عمده ای از پروازهای نوروزی را انجام دادهاند.

در این روز در مجموع هزار و ۴۸ فروند نشست و برخاست و ۱۳۳ هزار و ۷۵۶ اعزام و پذیرش مسافر در این فرودگاهها انجام شده است.

کد مطلب 4262185

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