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۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ۱۳:۴۶

تحولات منطقه، محور گفتگوهای پوتین با اردوغان در آنکارا

تحولات منطقه، محور گفتگوهای پوتین با اردوغان در آنکارا

رئیس جمهوری روسیه در نخستین سفر خارجی پس از انتخاب مجدد به ریاست جمهوری روسیه با همتایان ایرانی و ترکیه ای خود در آنکارا دیدار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه به منظور دیدار با «حسن روحانی» و «رجب طیب اردوغان» روسای جمهوری ایران و ترکیه، وارد آنکارا شد.

بر این اساس، تحولات منطقه از جمله بحران سوریه و نیز پیگیری مراحل تحویل سامانه دفاع موشکی S-۴۰۰ به ترکیه از جمله محورهای مطرح شده در این دیدار خواهد بود.

انتظار می رود پیش از برگزاری نشست سه جانبه، پوتین و اردوغان دیداری دو جانبه داشته و در کنفرانس مطبوعاتی مشترک نیز شرکت کنند.

طبق این گزارش «حسن روحانی» رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه با همتایان روس و ترک خود دیدار و گفتگو خواهد کرد.

پیشتر اعلام شده بود رئیس جمهوری ایران به دعوت رسمی همتای ترکیه‌ای خود و برای حضور در دور دوم مذاکرات سه‌جانبه با روسیه، بعد از ظهر سه‌شنبه چهاردهم فروردین ماه به آنکارا پایتخت ترکیه سفر می‌کند.

کد مطلب 4262189

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