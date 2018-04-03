تحولات منطقه، محور گفتگوهای پوتین با اردوغان در آنکارا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه به منظور دیدار با «حسن روحانی» و «رجب طیب اردوغان» روسای جمهوری ایران و ترکیه، وارد آنکارا شد.

بر این اساس، تحولات منطقه از جمله بحران سوریه و نیز پیگیری مراحل تحویل سامانه دفاع موشکی S-۴۰۰ به ترکیه از جمله محورهای مطرح شده در این دیدار خواهد بود.

انتظار می رود پیش از برگزاری نشست سه جانبه، پوتین و اردوغان دیداری دو جانبه داشته و در کنفرانس مطبوعاتی مشترک نیز شرکت کنند.

طبق این گزارش «حسن روحانی» رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه با همتایان روس و ترک خود دیدار و گفتگو خواهد کرد.

پیشتر اعلام شده بود رئیس جمهوری ایران به دعوت رسمی همتای ترکیه‌ای خود و برای حضور در دور دوم مذاکرات سه‌جانبه با روسیه، بعد از ظهر سه‌شنبه چهاردهم فروردین ماه به آنکارا پایتخت ترکیه سفر می‌کند.