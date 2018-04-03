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۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ۱۳:۲۶

اقدام برای صدور ویزا؛

نیما عالمیان جایگزین یک پینگ‎پنگ‎باز هندی در کاپ آسیا شد

نیما عالمیان جایگزین یک پینگ‎پنگ‎باز هندی در کاپ آسیا شد

با انصراف یک بازیکن هندی از مسابقات تنیس روی میز کاپ آسیا، نیما عالمیان به عنوان نفر جایگزین، سهمیه حضور در این رقابت‎ها را به دست آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تنیس روی میز کاپ آسیا همه ساله با حضور ۱۶ بازیکن برتر آسیا در هر یک از بخش های مردان و زنان برگزار می شود. این بازیکنان از طرف کنفدراسیون تنیس روی میز آسیا و با لحاظ کردن موقعیت شان در رنکینگ جهانی به حضور در مسابقات دعوت می شوند.

از میان بازیکنان دعوت شده به رقابت های ۲۰۱۸ تنیس روی میز کاپ آسیا، یک پینگ پنگ باز هندی طی روزهای گذشته اعلام انصرف کرد. با انصراف وی، نیما عالمیان به عنوان نفر جایگزین، فرصت حضور در کاپ ۲۰۱۸ آسیا را به دست آورده است.

وی که طی روزهای گذشته در تورهای جهانی لهستان، آلمان و اسپانیا شرکت کرده بود، امروز و بلافاصله بعد از بازگشت به ایران برای دریافت ویزای ژاپن اقدام کرد تا از فرصت ایجاد شده برای شرکت در کاپ آسیا استفاده کند. 

رقابت های ۲۰۱۸ تنیس روی میز کاپ آسیا از ۱۷ فروردین ماه آغاز می شود. نوشاد عالمیان و ندا شهسواری نفرات دعوت شده به این رقابت ها هستند که بامداد فردا عازم محل برگزاری مسابقات در ژاپن می شوند. جمیل لطف الله نسبی سرمربی تیم ملی تنیس روی میز  هدایت این بازیکنان را در این رقابت ها بر عهده دارد. 

نیما عالمیان در صورت صدور به موقع ویزا، پیش از آغاز مسابقات به ترکیب تیم اعزامی ایران ملحق خواهد شد. 

کد مطلب 4262192
زینب حاجی حسینی

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