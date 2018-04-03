اسکان میهمانان فرهنگی در استان کردستان رشد۹۸ درصدی داشته است

رشید قربانی در گفت و گو با خبرنگارمهر به آمار پذیرش مهمانان نوروزی امسال اشاره کرد و گفت: از آغاز پذیرش میهمانان فرهنگی تا پایان روز سیزدهم فروردین ماه امسال ۱۲ هزار و ۷۲۱ خانوار در مراکز اقامتی آموزش و پرورش اسکان داده شدند.

وی تعداد نفرات خانوارهای مذکور را ۵۹ هزار و ۹۲۲ نفر ذکر کرد و اظهارداشت: این تعداد شامل ۱۵۰ هزار نفر روز میهمان بودند.

وی با بیان اینکه امسال شاهد استقبال بیشتر میهمانان فرهنگی از سفر به کردستان بودیم، بیان کرد: نسبت به سال گذشته در نوروز امسال میزان پذیرش و اسکان میهمانان فرهنگی در مراکز اقامتی آموزش و پرورش ۹۸ درصد افزایش داشته است.

مدیر کل آموزش و پرورش کردستان تعداد مراکز پذیرش مسافران فرهنگی نوروز امسال در استان را ۱۶ مرکز خواند و افزود: در نوروز امسال ۱۷۲ مدرسه با یک هزار و ۲۹۸ کلاس میهمانان فرهنگی اسکان داده شدند.