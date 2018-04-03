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۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ۱۶:۳۱

مدیر کل آموزش و پرورش کردستان خبرداد:

اسکان میهمانان فرهنگی در استان کردستان رشد۹۸ درصدی داشته است

اسکان میهمانان فرهنگی در استان کردستان رشد۹۸ درصدی داشته است

سنندج - مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان گفت: در تعطیلات نوروز امسال نسبت به سال گذشته تعداد میهمانان نوروزی پذیرش شده در این استان ۹۸ درصد افزایش داشته است‌.

رشید قربانی در گفت و گو با خبرنگارمهر به آمار پذیرش مهمانان نوروزی امسال اشاره کرد و گفت: از آغاز پذیرش میهمانان فرهنگی تا پایان روز سیزدهم فروردین ماه امسال ۱۲ هزار و ۷۲۱ خانوار در مراکز اقامتی آموزش و پرورش اسکان داده شدند.

وی تعداد نفرات خانوارهای مذکور را ۵۹ هزار و ۹۲۲ نفر ذکر کرد و اظهارداشت: این تعداد شامل ۱۵۰ هزار نفر روز میهمان بودند.

وی با بیان اینکه امسال شاهد استقبال بیشتر میهمانان فرهنگی از سفر به کردستان بودیم، بیان کرد:  نسبت به سال گذشته در نوروز امسال میزان پذیرش و اسکان میهمانان فرهنگی در مراکز اقامتی آموزش و پرورش ۹۸ درصد افزایش داشته است.

مدیر کل آموزش و پرورش کردستان تعداد مراکز پذیرش مسافران فرهنگی نوروز امسال در استان را ۱۶ مرکز خواند و افزود:  در نوروز امسال ۱۷۲ مدرسه با یک هزار و ۲۹۸ کلاس میهمانان فرهنگی اسکان داده شدند.

کد مطلب 4262193

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