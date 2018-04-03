عربستان میزبان نشست علمای کشورهای اسلامی درباره صلح افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، مسئولان شورای عالی صلح افغانستان اعلام کردند که عربستان سعودی در آینده نزدیک میزبان نشستی درباره صلح افغانستان با شرکت علمای دینی کشورهای اسلامی خواهد بود.

«احسان الله طاهری» سخنگوی این شورا گفت که سازمان همکاری اسلامی نیز از برگزاری این نشست حمایت کرده‌ است.

به گفته وی، در این نشست علمای دینی از تمام کشورهای اسلامی شرکت و درباره صلح افغانستان بحث خواهند کرد. با این وجود اما هنوز معلوم نیست که این نشست در چه تاریخی برگزار خواهد شد.

پیش از این، عربستان سعودی اعلام کرده بود که از روند صلح افغانستان حمایت می‌کند. اخیراً تلاش‌ها برای برقراری صلح در افغانستان بیشتر شده و چندی قبل نیز نشست تاشکند درباره صلح افغانستان برگزار شد که در آن نمایندگان بیش از ۲۳ کشور جهان حضور داشتند.

لازم به ذکر است که دولت افغانستان در سومین نشست صلح کابل، سال گذشته پیشنهاد صلح با طالبان را ارائه کرد اما این گروه آن را توطئه ای برای تسلیم طالبان عنوان کرده است.

این درحالی است که همزمان با تلاش‌های صلح، کابل و شماری از ولایات افغانستان طی چند ماه گذشته شاهد حملات خونین تروریستی بودند که در نتیجه آن صدها تن کشته و زخمی شدند.

مقامات دولتی افغانستان تأکید کردند که برای پایان جنگ به تلاش‌های صلح ادامه خواهند داد. رئیس شورای عالی صلح افغانستان نیز امروز بار دیگر از طالبان خواست تا به مذاکرات صلح این کشور بپیوندد.