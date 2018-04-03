کشف ۳ تن محموله چوب قاچاق در زنجان

خلیل آقاجانلو در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از ابتدای تعطیلات سال ۹۷ تاکنون نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی در قالب ۱۰ اکیپ گشت خودرویی و ۸ اکیپ گشت موتورسوار در عرصههای منابع طبیعی اقدام به گشت زنی کردند.
وی از کشف ۳ تن محموله چوب قاچاق در ابتدای سال ۹۷ در زنجان خبر داد و گفت: استان زنجان دارای ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار زمینهای مرتعی، کشاورزی و زراعی است و از این میزان یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار شامل مراتع و جنگل ها است و این زمینها شامل ۲۲ درصد مرتع درجه یک، ۳۷ درصد مرتع درجه ۲ و ۴۱ درصد نیز مرتع درجه سه است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان گفت: طبق بیانات مکرر مقام معظم رهبری در برخورد قاطعانه با زمینخواران و کوه خوران فصل الخطاب بوده و حجت را برای همه تمام کرده است، و از هیچگونه سهلانگاری و کمکاری در خصوص برخورد با زمینخواران و متخلفان عرصههای ملی نمیگذریم.
وی بر فرهنگسازی از حفاظت منابع طبیعی تأکید کرد و گفت: باید موضوع حفظ منابع طبیعی به یک مطالبه تبدیل شود.
آقاجانلو افزود: قاچاق چوب و قوانین حفاظت از جنگلها جرم کیفری و حقوقی دارد و در استان زنجان گونههای اراضی شناساییشده و چوبهایی که قرار است قطع شوند نشانهگذاری شده و کنترل میشود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان به بحث تقویت یگان حفاظت تأکید کرد و گفت: توجه به این امر مهم باعث کاهش تخلفات میشود.
آقاجانلو به ضریب حفاظتی موجود در استان زنجان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ما برای هر ۷۰ هزار هکتار یک نفر جنگلبان داریم.
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