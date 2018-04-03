دختر و پسر نوجوان بر اثر غرق شدگی جان خود را از دست دادند

محمد مسعود چایچی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی اعلام به این سازمان در ساعت ۱۸ و ۱۸ دقیقه دو نوجوان در استخر ذخیره آب در شهر برزک کاشان تیم امداد نجات ایستگاه ۲ آتش نشانی این سازمان شامل نجاتگران و غواصان طی ۲۶ دقیقه به محل حادثه رسیده است.

وی بیان داشت: دو نوجوان را در حالی که جانی در بدن نداشتند از آب بیرون کشیدند و برای بررسی های بیشتر به عوامل اورژانس تحویل داده شدند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان اضافه کرد: بنابر اعلام ناظرین حادثه پسر ۱۳ ساله در جهت نجات دختر عموی ۱۲ ساله خود که در حال در غرق شدن بوده وارد آب می شود که متاسفانه هر دو در این حادثه غرق می شوند.

وی افزود: در تعطیلات نوروز سال جاری ۱۶ مورد آتش‌سوزی و ۲۹ مورد حادثه در این شهرستان به وقوع پیوست که آتش نشانان موفق به پوشش و امدادرسانی در آنها شده اند.

چایچی بیان داشت: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کاشان در ایام نوروز سال ۹۷ با اجرای طرح استقبال ایمن از بهار اقدامات مختلفی را در راستای تأمین ایمنی شهروندان و مسافران نوروزی برنامه ریزی و اجرا کرد.

وی افزود: چاپ بروشورهای حاوی نکات ایمنی، استقرار اکیپ شبانه روزی خودرویی با تعداد شش دستگاه و استقرار اکیپ موتوری روزانه چهار دستگاه به طور دائمی در محل پارکینگ های خودرویی اطراف باغ فین، خانه های تاریخی و اماکن اسکان مسافرین نوروزی، پارک ها، مدارس، حسینیه ها، بازدید مستمر کارشناسان سازمان از محل های اسکان مسافران نوروزی برای بررسی نکات ایمنی و ارائه موارد مربوط به پیشگیری از بروز خطرات احتمالی از جمله این اقدامات به شمار می رود.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان کرد: مأموران عملیاتی آتش نشانی تعداد ۲۶ نفر را در حوادث نجات دادند که از این تعداد ۱۳ نفر مصدوم در آمار این سازمان ثبت شده است که اکثرا مسافرین نوروزی بوده اند.