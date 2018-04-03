افزایش ۳۵ درصدی پرونده های مختومه دیوان عدالت در سال ۹۶

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، حجت الاسلام والمسلمین محمد کاظم بهرامی در این جلسه حلول سال نو و فرا رسیدن بهار طبیعت را تبریک گفت و با آرزوی سالی پرخیر و برکت برای همگان، اظهار کرد: ایام عید با ماه پربرکت رجب و با اعیاد مذهبی این ماه به ویژه میلاد امیرالمؤمنین تقارن یافته است و ان شاء الله بتوانیم از برکات این ماه نهایت استفاده را داشته باشیم.

رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه گفت: گرچه همه زمان ها مخلوق خداست لیکن برخی از آنها از شرافت و ویژگی خاصی برخوردار است. درست است که همه ماه های سال، پرتوی از قدرت جهان آفرین است; امّا سه ماه رجب، شعبان و رمضان، دارای امتیاز و برجستگی ویژه ای هستند. و حتی در عصر جاهلیت، مردم ماه رجب را گرامی می داشتند.

حجت الاسلام و المسلمین بهرامی ضمن تشکر از همه همکاران بخاطر زحمات سال گذشته، به عملکرد مثبت دیوان عدالت اداری در سال ۹۶ اشاره کرد و گفت: در سال ۹۶ آمار پرونده های مختومه رشد چشمگیری داشته است و تعداد ۱۴۶ هزار و ۴۰۴ پرونده مختومه شده است در حالی که این آمار در سال ۹۵ به تعداد ۱۰۸ هزار و ۴۲۶ پرونده بوده است که این افزایش نرخ رشد ۳۵ درصدی در رسیدگی پرونده ها آمار بسیار خوبی می باشد.

رئیس دیوان عدالت اداری ورودی پرونده های شعب تجدیدنظر در سال ۹۶ را ۶۲ هزار و ۷۳۱ پرونده خواند و گفت: این عدد در سال ۹۵ به تعداد ۵۱ هزار و ۶۱۹ پرونده بوده است که ۲۱/۵ درصد افزایش ورودی داشته، اما خوشبختانه با عملکرد مناسب قضات و کارکنان شعب میزان مختومه ۷۵ هزار و ۳۸۲ پرونده بوده است که به نسبت مشابه در سال ۹۵ بیش از ۴۱ درصد در آمار مختومه رشد داشته است.

رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه گفت: در سال ۹۶ تعداد ۱۹۷۱ پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وارد شد که بیش از ۳۱ درصد و ۱۷۷۹ موضوع از این موارد مختومه شد که به نسبت مشابه سال ۹۵ ،۱۳/۵ درصد رشد داشته است.

حجت الاسلام والمسلمین بهرامی به افزایش کیفیت کار در دیوان عدالت اداری تأکید کرد و اظهار داشت: با انشای بهتر و قوی تر احکام ، باید تلاش کنیم تا بتوانیم به همه آرای خود افتخار کنیم و این امر با تلاش و زحمت همه همکاران در قسمت های مختلف امکان پذیر است.

رئیس دیوان عدالت اداری یکی از کارهای تخصصی در دیوان را کاهش اطاله دادرسی دانست و افزود: زمان رسیدگی به پرونده ها باید کاهش پیدا کند و اوقات رسیدگی به کمترین زمان ممکن برسد که این شرایط در معاونت های تخصصی فراهم شده است و در سال جدید نیز پرونده ها در کمترین زمان ممکن رسیدگی شود.

رئیس دیوان عدالت اداری در پایان گفت: انسان هم مانند طبیعت در حال تحول و نو شدن می باشد و هر کسی دو روز آن مساوی باشد ضرر کرده است و آمارها نشان از این دارد که دیوان عدالت اداری در سال ۹۶ عملکرد خوب و مثبتی داشته است و امیدواریم که این روند ادامه داشته باشد.