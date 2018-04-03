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۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ۱۵:۳۷

همزمان با ایام نوروز انجام شد؛

مراجعه بیش از ۲۶۱ هزار نفر به اکیپ‌های جمعیت هلال احمر قم

مراجعه بیش از ۲۶۱ هزار نفر به اکیپ‌های جمعیت هلال احمر قم

قم - معاون جوانان جمعیت هلال احمر استان قم از مراجعه ۲۶۱ هزار نفر به اکیپ‌های جمعیت هلال احمر قم در ایام نوروز خبر داد.

محمد مصباحی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای طرح ملی ایمنی سلامت مسافران نوروزی، گفت: این طرح ۱۸ سال است که به شکل سراسری در کل کشور اجرا می‌شود و قم هم هر ساله این طرح را از ۲۵ اسفند تا ۱۴ فروردین‌ماه اجرا می‌کند.

وی در ادامه افزود: اعضا و جوانان هلال احمر در این طرح شرکت می‌کنند و امسال هم جمعا ۶۱۳ نفر روز از جوانان و اعضای این نهاد در این طرح خدمت رسانی داشتند.

معاون جوانان جمعیت هلال احمر قم با اشاره به برپایی ۱۹ اکیپ ثابت و سیار توسط این مرکز در مبادی ورودی و خروجی قم ادامه داد: تعداد ۲۶۱ هزار و ۱۰۴ نفر به این اکیپ‌ها مراجعه کرده‌اند.

وی افزود: در مدت اجرای این طرح ۲ هزار و ۴۰ نفر به غرفه ایستگاه سلامت، هزار و ۲۲۹ کودک به غرفه مختص کودکان و هزار و ۶۲۲ نفر به خیمه نماز جمعیت جوانان هلال احمر قم مراجعه کرده‌اند.

مصباحی در ادامه به طرح جمع آوری امضا برای کمپین «نه به تصادفات جاده‌ای» هم اشاره و بیان کرد: ۲ هزار و ۸۷۰ مسافر نوروزی هم در قم میثاق‌نامه این کمپین را امضا کردند.

وی افزود: از ابتدای اجرای طرح نوروزی تا ۱۴ فروردین هم ۱۶۲ هزار و ۳۵ نسخه اعم از بروشور، نقشه و محصولات فرهنگی بین زائران و مسافران توزیع شده است.

کد مطلب 4262207

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