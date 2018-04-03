محمد مصباحی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای طرح ملی ایمنی سلامت مسافران نوروزی، گفت: این طرح ۱۸ سال است که به شکل سراسری در کل کشور اجرا می‌شود و قم هم هر ساله این طرح را از ۲۵ اسفند تا ۱۴ فروردین‌ماه اجرا می‌کند.

وی در ادامه افزود: اعضا و جوانان هلال احمر در این طرح شرکت می‌کنند و امسال هم جمعا ۶۱۳ نفر روز از جوانان و اعضای این نهاد در این طرح خدمت رسانی داشتند.

معاون جوانان جمعیت هلال احمر قم با اشاره به برپایی ۱۹ اکیپ ثابت و سیار توسط این مرکز در مبادی ورودی و خروجی قم ادامه داد: تعداد ۲۶۱ هزار و ۱۰۴ نفر به این اکیپ‌ها مراجعه کرده‌اند.

وی افزود: در مدت اجرای این طرح ۲ هزار و ۴۰ نفر به غرفه ایستگاه سلامت، هزار و ۲۲۹ کودک به غرفه مختص کودکان و هزار و ۶۲۲ نفر به خیمه نماز جمعیت جوانان هلال احمر قم مراجعه کرده‌اند.

مصباحی در ادامه به طرح جمع آوری امضا برای کمپین «نه به تصادفات جاده‌ای» هم اشاره و بیان کرد: ۲ هزار و ۸۷۰ مسافر نوروزی هم در قم میثاق‌نامه این کمپین را امضا کردند.

وی افزود: از ابتدای اجرای طرح نوروزی تا ۱۴ فروردین هم ۱۶۲ هزار و ۳۵ نسخه اعم از بروشور، نقشه و محصولات فرهنگی بین زائران و مسافران توزیع شده است.