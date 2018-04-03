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۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ۱۳:۴۴

سرپرست میراث فرهنگی مازندران:

۱۵ میلیون نفر شب مسافر در مازندران اقامت کردند

۱۵ میلیون نفر شب مسافر در مازندران اقامت کردند

ساری - سرپرست میراث فرهنگی مازندران شمار مسافران مقیم نوروزی استان را حدود ۱۵ میلیون نفر شب اعلام کرد.

بهروز کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تا پایان روز ۱۳ فروردین ماه ۱۴ میلیون و ۹۸۲ هزار و ۵۳۱ نفر شب در استان اقامت کردند اظهار داشت: از این میزان سه میلیون و ۵۶۸ هزار و ۸۰۰ نفر شب در روستاها اقامت کرده و سه میلیون و ۱۷ هزار و ۳۱۰ نفر نیز از روستاها بازدید کردند.

وی با اشاره به تعطیلی ۵۳ واحد غیربهداشتی در استان از صدور ۲۶۰ اخطاریه بهداشتی در ایام نوروز خبر داد و گفت: ۱۳ هزار و ۹۸۶ کیلوگرم مواد غذایی فاسد و غیربهداشتی نیز کشف و فاسد شده است.

وی با بیان اینکه ۸۲۰ هزار و ۴۹۱ زائر به زیارت اماکن مذهبی در استان رفتند افزود: ۳۶۴ هزار و ۸۷۷ نفر از موزه های استان، پنج هزار و ۶۹۳ نفر از اماکن تاریخی و فرهنگی بازدید کردند و ۱۲۲ هزار و ۳۱۱ تخته چادر نیز در پارک ها و خیابان های استان برپا شده است.

کشاورز، شمار کنسرت های موسییقی برپا شده در استان را ۱۰۰ کنسرت اعلام کرد و گفت: ۶۲۳ نمایشگاه صنایع دستی نیز ایام نوروز در استان دایر شده است.

سرپرست میراث فرهنگی مازندران ادامه داد: در ایام نوروز از ۲۳۸ فقره ساخت و ساز غیرمجاز در استان جلوگیری شده است. 

کد مطلب 4262214

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