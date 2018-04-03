۱۵ میلیون نفر شب مسافر در مازندران اقامت کردند

بهروز کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تا پایان روز ۱۳ فروردین ماه ۱۴ میلیون و ۹۸۲ هزار و ۵۳۱ نفر شب در استان اقامت کردند اظهار داشت: از این میزان سه میلیون و ۵۶۸ هزار و ۸۰۰ نفر شب در روستاها اقامت کرده و سه میلیون و ۱۷ هزار و ۳۱۰ نفر نیز از روستاها بازدید کردند.

وی با اشاره به تعطیلی ۵۳ واحد غیربهداشتی در استان از صدور ۲۶۰ اخطاریه بهداشتی در ایام نوروز خبر داد و گفت: ۱۳ هزار و ۹۸۶ کیلوگرم مواد غذایی فاسد و غیربهداشتی نیز کشف و فاسد شده است.

وی با بیان اینکه ۸۲۰ هزار و ۴۹۱ زائر به زیارت اماکن مذهبی در استان رفتند افزود: ۳۶۴ هزار و ۸۷۷ نفر از موزه های استان، پنج هزار و ۶۹۳ نفر از اماکن تاریخی و فرهنگی بازدید کردند و ۱۲۲ هزار و ۳۱۱ تخته چادر نیز در پارک ها و خیابان های استان برپا شده است.

کشاورز، شمار کنسرت های موسییقی برپا شده در استان را ۱۰۰ کنسرت اعلام کرد و گفت: ۶۲۳ نمایشگاه صنایع دستی نیز ایام نوروز در استان دایر شده است.

سرپرست میراث فرهنگی مازندران ادامه داد: در ایام نوروز از ۲۳۸ فقره ساخت و ساز غیرمجاز در استان جلوگیری شده است.