به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد با حضور در کنفرانس کشورهای کمک کننده به یمن که در شهر «ژنو» سوئیس در حال برگزاری است، طرفین درگیر در بحران یمن را به تلاش برای حصول راهحل سیاسی فراخواند.
وی در اینباره گفت: به همراه «مارتین گریفیث» نماینده جدید سازمان ملل در امور یمن، همه طرفین درگیری را بدون فوت وقت به مساعدت در این امر دعوت میکنم.
به گفته گوترش، یمن شاهد بزرگترین فاجعه انسانی در جهان است و بیش از بیست و دو میلیون نفر در این کشور نیازمند دریافت کمک های فوری هستند.
درهمینراستا، وی خواستار تداوم دسترسی به بنادر یمن برای ارسال کمکهای بشردوستانه بهویژه دارو، غذا و دارو شد.
به گفته وی، فرودگاه صنعاء نیز یکی از خطوط حیاتی است که باید باز نگه داشته شود.
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