دولت هادی برای پایان جنگ آماده بازگشت به میز مذاکرات است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «عبدالملک المخلافی» وزیر خارجه دولت مستعفی یمن مدعی شده است که دولت هادی آمادگی بازگشت به میز مذاکره را دارد.

در حالی که همدستی دولت هادی با دولت عربستان یکی از دلایل اصلی جنگ در یمن به شمار می رود، المخلافی گفت که هدف دولت هادی از بازگشت به میز مذاکرات به پایان رساندن جنگ در یمن است.

وی در صفحه توییتر خود نوشته است که صلح در یمن یکی از اهداف دولت مستعفی یمن و سازمان ملل است و صلح در یمن در صورتی که همه به راهکارهای مورد تأیید سازمان ملل پایبند باشند، قابل اجرا است.

وی افزود یکی از راه های تحقق صلح در یمن اجرای گام های اساسی اعتماد سازی است از جمله آزادی زندانیانی است که در این مدت بازداشت شده اند.

المخلافی گفت که دیشب در ژنو با «مارتین گریفیتس» نماینده سازمان ملل در پرونده یمن دیدار کرده است و در این دیدار سفر اخیر او به صنعاء و دیدارهایی که انجام داده و سفر پیش روی او به عدن را مورد بررسی قرار داده اند.