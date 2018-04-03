تلاش داعش برای تصرف ۲ شهر در ولایت «جوزجان» افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اطلس، مقامات در ولایت جوزجان افغانستان اعلام کردند که تروریست های داعش در تلاش هستند تا شهرهای «درزاب» و «قوش تپه» این ولایت را به تصرف خویش در آورند.

«عبدالرحمان محمودی» معاون والی جوزجان نیز اعلام کرد که شهر های درزاب و قوش‌تپه‌ این ولایت در معرض سقوط به دست داعش قرار دارند. بنابراین اگر به‌ زودی نیروهای امنیتی تازه‌ نفس به این ولایت اعزام نشوند، این شهرها به دست داعش خواهند افتاد.

یکی از اعضای شورای ولایتی جوزجان نیز گفت که گروه تروریستی داعش از چندی پیش برنامه ای برای حمله به شهر درزاب داشته است.

در همین حال معاون والی جوزجان با تایید این خبر گفت که درگیری میان افراد گروه داعش و نظامیان افغانستانی ادامه دارد و دولت مرکزی افغانستان باید به صورت جدی به این موضوع توجه کند.

شهر های درزاب و قوش تپه از جمله شهرهایی هستند که داعش در آنجا به شدت فعالیت دارد و توانسته است مناطق زیادی را در این شهر ها را به تصرف خویش درآورد.