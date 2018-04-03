  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ۱۴:۰۰

تلاش داعش برای تصرف ۲ شهر در ولایت «جوزجان» افغانستان

تلاش داعش برای تصرف ۲ شهر در ولایت «جوزجان» افغانستان

مقامات ولایت جوزجان افغانستان از تلاش داعش برای تصرف دو شهر این ولایت خبر دادند.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اطلس، مقامات در ولایت جوزجان افغانستان اعلام کردند که تروریست های داعش در تلاش هستند تا شهرهای «درزاب» و «قوش تپه» این ولایت را به تصرف خویش در آورند.

«عبدالرحمان محمودی» معاون والی جوزجان نیز اعلام کرد که شهر های درزاب و قوش‌تپه‌ این ولایت در معرض سقوط به دست داعش قرار دارند. بنابراین اگر به‌ زودی نیروهای امنیتی تازه‌ نفس به این ولایت اعزام نشوند، این شهرها به دست داعش خواهند افتاد.

یکی از اعضای شورای ولایتی جوزجان نیز گفت که گروه تروریستی داعش از چندی پیش برنامه ای برای حمله به شهر درزاب داشته است.

در همین حال معاون والی جوزجان با تایید این خبر گفت که درگیری میان افراد گروه داعش و نظامیان افغانستانی ادامه دارد و دولت مرکزی افغانستان باید به صورت جدی به این موضوع توجه کند.

شهر های درزاب و قوش تپه از جمله شهرهایی هستند که داعش در آنجا به شدت فعالیت دارد و توانسته است مناطق زیادی را در این شهر ها را به تصرف خویش درآورد.

کد مطلب 4262225

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه