کاهش ۲۱ درصدی تصادفات فوتی در طرح نوروزی پلیس سیستان و بلوچستان

سرهنگ احمد طاهری در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به تردد ۳ میلیون و ۳۰۲ هزارو ۶۹۷ دستگاه انواع خودرو در سطح محور های مواصلاتی سیستان و بلوچستان، اظهار داشت: آمار خودروهای وردوی به استان از تاریخ ۲۳ اسفند سال ۹۶ تا هم اکنون ۱۷۳ هزارو ۳۲۸ است که این بیانگر رشد ۱۶ درصدی حجم مسافرت های نوروزی به این استان است.

وی افزود: برخلاف افزایش ۱۶ درصدی ترددها در سطح جاده های سیستان و بلوچستان خوشبختانه امسال شاهد کاهش ۲۱درصدی تصادفات فوتی در سطح استان بودیم که این امر نشان از ارتقاء فرهنگ ترافیکی شهروندان و مسافران نسبت به سال های گذشته است.

جانشین انتظامی سیستان و بلوچستان با اشاره به کاهش ۱۳ درصدی تصادفات جرحی نسبت به مدت مشابه سال قبل بیان داشت: با همکاری سایر نهادهای امدادی تلاش مضاعفی را در خدمت رسانی به مسافران نوروزی در طرح نوروزی امسال انجام دادیم تا گردشگران سفری ایمنی را در این استان تجربه کنند.

وی تاکید کرد: در اجرای طرح نوروزی پلیس استان با استقرار پاس های پیاده و انجام گشت های هدفمند و همچنین تمهیدات انتظامی و ترافیکی و کنترل مجرمان سابقه دار توانست وقوع سرقت ها را به میزان ۱۵ درصد کاهش دهد و نسبت به بازه زمانی سال قبل موفق تر عمل کند.

سرهنگ طاهری اظهار داشت: با تلاش شبانه روزی کارکنان در طول این طرح شاهد کاهش ۳۹ درصدی جرایم خشن در سطح استان بودیم که این نشان از عزم جدی کارکنان در کنترل جرایم در سال جدید دارد.

جانشین انتظامی سیستان و بلوچستان در پایان خاطر نشان کرد: همکاری شهروندان و مسافران نوروزی در ایام تعطیلات نوروزی کمک شایانی به پلیس در برقراری امنیت و نظم و انضباط ترافیکی و کاهش تصادفات داشت که این امر ستودنی و قابل ستایش است.