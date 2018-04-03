تقویت روابط ایران و آذربایجان با افتتاح خط ریلی آستارا-آستارا

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی سالاری با اشاره به افتتاح فاز نخست خط ریلی آستارا - آستارا ضمن قدردانی از تلاش های صورت گرفته از سوی هر دو کشور، اظهار کرد: این پروژه برای دو کشوری که دارای پیوند تاریخی عمیق و ریشه‌ای بوده سبب استحکام بیشتری در روابط می شود.

وی گفت: خط آهن آستارا - آستارا پیوند جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان را آهنین و روابط تجاری دو کشور را به تناسب روابط فرهنگی و اجتماعی آنها گسترده تر می کند.

استاندار گیلان با بیان اینکه همزمان با تازه شدن سال شاهد وقوع این اتفاق مبارک هستیم، افزود: ریاست جمهوری بر توسعه این خط ریلی و اتصال راه آهن رشت - آستارا تاکید فراوانی داشته اند.

وی با اشاره به اینکه قطعا همکاری جمهوری آذربایجان در مشارکت تامین مالی این مسیر به احداث خط ریلی مورد نظر کمک می کند، خاطرنشان کرد: مجموعه مدیریتی در استان گیلان نیز مسائل مالکیتی و اجتماعی این پروژه را حل می کند تا پروژه در موعد مقرر به بهره برداری برسد.

به گفته سالاری این خط ریلی با توافق روسای جمهور ایران و آذربایجان و با تلاش عوامل راه آهن دو کشور اجرا شد و جمهوری آذربایجان، ۵۰ درصد هزینه های مالی احداث راه آهن رشت - آستارا را نیز تقبل خواهد کرد.

وی با تأکید برضرورت همکاری همه دستگاه ها در این زیمنه، تصریح کرد: در سایه همه این کمک هادر تلاش هستیم تا بارانداز راه آهن به محلی برای ارائه خدمات لجستیک تبدیل شود.

استاندار گیلان با بیان اینکه بخشی از اقتصاد راه آهن به شهرستان آستارا و گیلان کمک کند، ادامه داد: بسته بندی و توزیع کالاها در همین نقطه انجام شده و پیشنهاد می‌کنیم این ناحیه به منطقه ویژه اقتصادی آستارا ملحق شود که یک روند اداری کوتاه تری است و در ادامه می تواند به منطقه آزاد تبدیل شود.

وی با اشاره به مزیت های منطقه ویژه اقتصادی در قوانین جاری کشور، گفت: با توافق طرفین می‌توانیم شاهد تسهیل ورود و خروج بین دو کشور و افزایش ترانزیت نیز باشیم.

سالاری با بیان اینکه اتصال راه‌آهن رشت به آستارا کریدور شمال - جنوب را تکمیل می‌کند، تصریح کرد: این اتفاق دستاورد بزرگی برای هر دو کشور است و اتصال این منطقه به ۸ کیلومتری بندر آستارا نیز در برنامه کاری جمهوری اسلامی قرار دارد که سبب پیوند حمل و نقل ریلی، جاده ای و دریایی خواهد شد.

وی اظهار کرد: هر دو کشور بصورت جدی پیگیر تکمیل کریدور شمال - جنوب هستند و مسئولان جمهوری اسلامی در حوزه ملی و استانی بر عملیاتی شدن سریع راه آهن رشت - آستارا تاکید دارند و امیدوارم گام های بعدی با همدلی بیشتری در هر دو کشور برداشته شود.