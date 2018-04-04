۷۰ درصد معتکفین گلستانی جوانان بودند

حجت‌الاسلام نورالله ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هم‌زمان با فرارسیدن ۱۳ رجب مراسم معنوی اعتکاف همچون دیگر استان‌های کشور در سراسر گلستان برگزار شد.

وی بابیان اینکه مراسم اعتکاف در ۲۰۰ مساجد استان برگزار شد، افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده این مراسم حتی در برخی از روستاهای گلستان هم اجرا شد.

۷۰ درصد معتکفین بانوان بودند

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گلستان از حضور هفت هزار و ۵۸۸ معتکف در مساجد استان خبر داد و گفت: امسال ۷۰ درصد از معتکفین را بانوان و ۳۰ درصد را آقایان تشکیل دادند.

وی تصریح کرد: طبق گزارش‌های انجام‌شده ۷۰ درصد از معتکفین امسال جوانان بودند که این آمار بسیار موردتوجه است.

ولی نژاد در خصوص اعزام مبلغین در سطح استان اظهار کرد: در مراسم اعتکاف سه مبلغ از قم، یک مبلغ و یک مبلغه و یک مداح هم از مشهد به گلستان اعزام شدند و مابقی از ظرفیت بومی استان استفاده شد.