لزوم حمایت ازکالای ایرانی درخدمات پزشکی/عملکردخوب دانشگاه درزلزله

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس، معاونین و مدیران دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه، امروز سه شنبه با آیت الله علما، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه دیدار کردند.

آیت الله مصطفی علما در این دیدار خطاب به رئیس دانشگاه و کارکنان آن گفت: پیرو بیانات مقام معظم رهبری حمایت از کالای ایرانی در همه امور به ویژه خدمات پزشکی باید مورد توجه خاص قرار گیرد.

وی اشاره ای به خدمات دانشگاه در زلزله داشت و گفت: دانشگاه علوم پزشکی در رخداد زلزله به گونه ای عمل کرد که مردم رضایت داشتند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه تصریح کرد: من در روزهای ابتدایی زلزله با حضور در بیمارستان آیت الله طالقانی علیرغم ازدحام زیاد جمعیت و تعداد زیاد مصدومین، شاهد خدمت رسانی و فعالیت کادر درمان این بیمارستان بودم.

آیت الله علما ادامه داد: در این موضوع، انگیزه خدمت به خوبی احساس می شود که این خصیصه باید در سازمان های دیگر نیز گسترش یافته و به یک فرهنگ جامع تبدیل شود.