رفع تصرف ۲ هکتار از اراضی دولتی در شهرستان نهاوند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان، فرهاد فرزانه عنوان کرد: براساس گزارش مأمور حفاظت اراضی شهرستان نهاوند مبنی بر تعرض به اراضی دولتی، با حضور اکیپ حفاظت اراضی زمین های تصرف شده آزادسازی شد.

وی با تأکید بر تشکیل یگان حفاظت در سال ۹۵ در حفاظت از زمین، رفع تصرفات و جلوگیری از زمین‌خواری، افزود: با تلاش و کمک یگان حفاظت در حوزه دخل و تصرف اراضی دولتی، ۲ هکتار از این اراضی در شهرستان نهاوند آزادسازی شده است.

فرزانه گفت: ارزش تقریبی این زمین آزاد شده ۲ میلیارد تومان است.

وی عنوان کرد: جلوگیری از اخلال، تصرف، تجاوز، تخریب و دخالت در اراضی عمومی، تشکیل پرونده قضایی برای متخلفان، متصرفان و متجاوزان از وظایف و اختیارات یگان حفاظت از اراضی است.

وی اضافه کرد: امیدواریم هر شهروند برای برخورد با افراد سودجو و حفظ منابع ملی و دولتی به عنوان اموالی که متعلق به همه مردم است یک نیروی حفاظت از اراضی باشد.

فرزانه یادآور شد: این یگان در تمامی ایام سال به ویژه در ایام نوروز به صورت ۲۴ ساعته در محورها گشت زنی داشته و از اراضی ملی و دولتی حفاظت کرده است.