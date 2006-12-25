شناسایی هواپیما رباها پیش از وقایع 11 سپتامبر دروغی بیش نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه لس آنجلس امروز خبری را از کمیته اطلاعاتی سنا چاپ کرده که این کمیته چندی پیش با انتشار گزارشی خبر شناسایی "محمد عطا" و برخی دیگر از هواپیما ربایان حاضر در حملات 11 سپتامبر را پیش از آغاز این حملات تکذیب کرده است.

بر اساس این گزارش،محمد عطا یکی از فرماندهان ارشد القاعده بوده است که در حملات 11 سپتامبر شرکت داشت.

لازم به ذکر است از مدتی قبل برخی از اعضای کنگره از جمله "کارت ولدون" و تعدادی از افسران نظامی آمریکا مدعی شده اند که مقامهای امنیت ملی آمریکا در سال 2001 اطلاعاتی را که درباره حملات 11 سپتامبر به آنها هشدار می داد، نادیده گرفته بودند.

بر همین اساس کارت ولدون و همراهان وی معتقدند یک تیم از کارشناسان نظامی که به نام "خطر احتمالی Able Danger" در آمریکا شناخته می شوند در سال 2001 و پیش از وقایع 11 سپتامبر گزارشی را منتشر کرده بودند که در این گزارش عکس ومشخصات کامل محمد عطا و تنی چند از افرادی را که در حملات 11 سپتامبر شرکت داشتند، به عنوان اعضای القاعده معرفی کرده و همچنین خطر حملات تروریستی را متذکر شده بود.

همچنین این گزارش به اطلاع مقامهای کاخ سفید از جمله استفان هادلی که بعدها به عنوان مشاور امنیت ملی آمریکا انتخاب شد رسیده بود.



این در حالی است که کمیته اطلاعاتی سنا در گزارش 8 صفحه ای خود اعلام کرده پس از16 ماه تحقیقات هیچ اثری از گزارشی که ولدون مدعی آن است، پیدا نکرده است و همچنین تیم خطر احتمالی نیز بیش از وقایع 11 سپتامبر، محمد عطا و یا سایر هواپیماربایان را شناسایی نکرده بود.

انتشار گزارش کمیته اطلاعاتی سنا در حالی رخ می دهد که در مهرماه گذشته، رئیس سابق سازمان جاسوسی آمریکا(سیا) به کمیسیون 11 سپتامبر گفته بود که وی در دیدار با " کاندولیزا رایس" در جولای 2001 درباره تهدید قریب الوقع القاعده هشدار داده و فکر می کرده که رایس این تهدید را جدی گرفته است.



اظهارات " جرج تنت" رئیس سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا برای این کمیسیون در ژانویه سال 2004 رئوس کلی این واقعه را که در کتاب " باب وود وارد" گزارشگر واشنگتن پست به آن اشاره شده، تایید می کند.

این در حالی بود که رایس،وزیر امور خارجه آمریکا، این اظهارات را رد کرده و گفته بود: این غیرقابل درک است که وی چنین اطلاعات روشنی را از جانب مقامهای ارشد سیا نادیده گرفته باشد و وی هیچ هشداری را در این نشست در مورد حمله به آمریکا دریافت نکرده است.

وی اعتراف کرده بود که کاخ سفید گزارشهایی درباره حملات بالقوه در آن مدت دریافت کرده بود، اما فکر می کرده که این حملات در خاورمیانه از جمله عربستان سعودی، یمن، اسرائیل و اردن اتفاق بیفتد.

این در حالی است که اعضای کمیسیون 11 سپتامبر- یک تیم مستقل دوحزبی که توسط کنگره برای تحقیق در زمینه حملات 11 سپتامبر ایجاد شده - گفته اند که به آنها چیزی در مورد دیدار 10 جولای گفته نشده و از این مسئله خشمگین هستند.