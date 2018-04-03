فضل الله باقرزاده در فدراسیون جهانی شمشیربازی صاحب پست شد

به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته میلادی در جریان انتخابات فدراسیون جهانی شمشیربازی، کمیسیون ارتقا، ارتباطات و مارکتینگ این فدراسیون نیز تشکیل شد و با انجام رای میان کاندیداها، ۱۰ عضو آن مشخص و معرفی شدند.

فضل الله باقرزاده، رئیس فدراسیون شمشیربازی یکی از کاندیداهای کمیسیون ارتقا، ارتباطات و مارکتینگ فدراسیون جهانی بود که به عنوان دهمین نفر برای عضویت در این کمیسیون صاحب رای شد اما به خاطر یکی از قوانین تشکیل این کمیسیون مبنی بر عضویت حتمی دو زن، باقرزاده نتوانست در ترکیب ۱۰ نفره کمیسیون فوق قرار بگیرد.

حالا و بعد از گذشت بیش از یک سال، درگذشت یکی از اعضای کمیسیون ارتقا، ارتباطات و مارکتینگ فدراسیون جهانی این فرصت را مهیا کرد تا باقرزاده در ترکیب اعضای این کمیسیون قرار بگیرد.

رئیس فدراسیون تونس و یکی از اعضای کمیسیون ارتقا، ارتباطات و مارکتینگ فدراسیون جهانی حدود دو هفته پیش درگذشت. در همین راستا از سوی فدراسیون جهانی شمشیربازی، فضل الله باقرزاده به عنوان نفر جایگزین وی انتخاب و معرفی شده است. این موضوع هفته اول فروردین ماه از سوی فدراسیون جهانی به باقرزاده اطلاع داده و با موافقت وی هم همراه شد.

بدین ترتیب فضل الله باقرزاده عضو جدید کمیسیون ارتقا، ارتباطات و مارکتینگ فدراسیون جهانی شمشیربازی شد. این عضویت بسیار مورد توجه کنفدراسیون شمشیربازی آسیا هم قرار گرفته است. باقرزاده در حال حاضر عضو هیات اجرایی این کنفدراسیون است.