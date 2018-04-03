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۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ۱۶:۰۹

رئیس اداره میراث فرهنگی طبس:

افزایش ۳۰ درصدی استقبال مسافران نوروزی از جاذبه های گردشگری طبس

افزایش ۳۰ درصدی استقبال مسافران نوروزی از جاذبه های گردشگری طبس

بیرجند- رئیس اداره میراث فرهنگی طبس از افزایش ۳۰ درصدی استقبال مسافران نوروزی از جاذبه های گردشگری این شهرستان در تعطیلات نوروزی امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول بهبهانی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از ابتدای تعطیلات نوروزی امسال تاکنون بالغ بر یک میلیون و ۹۵۵ هزار بازدید از جاذبه های تاریخی، فرهنگی، گردشگری و تفریحی این شهرستان انجام شده است.

وی بیشترین استقبال گردشگران نوروزی را مربوط به منطقه گردشگری مرتضی علی، روستای هدف گردشگری ازمیغان، کال جنی و بافت تاریخی روستای اصفهک عنوان کرد.

اسکان ۸۱۶ هزار مسافر

رئیس اداره میراث فرهنگی طبس همچنین از افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی اسکان مسافران نوروزی در این شهرستان خبر داد و گفت: از ابتدای تعطیلات نوروزی امسال تاکنون بالغ بر ۸۱۶ هزار و ۴۱۸ نفر در فضاهای اقامتی این شهرستان اعم از هتل ها، مهمانپذیرها، زائرسراها، مدارس، کمپ های موقت، منازل استیجاری شخصی و چادرهای مسافرتی اسکان یافته اند.

بهبهانی میزان اقامت در اقامتگاه های موقت این شهرستان را ۶۹۷ هزار و ۷۲۸ نفر اعلام کرد و افزود: همچنین تعداد ۴۵ هزار و ۳۲۲ نفر در مجموعه های وابسته به آموزش و پرورش، هفت هزار و ۳۲۵ نفر در اقامتگاه های بومگردی و سه هزار و ۱۸۲ نفر در هتل های این شهرستان اسکان یافته اند.

وی به انجام ۱۰۱ مورد بازدید نظارتی از مراکز اقامتی، مراکز خدماتی و گردشگری این شهرستان اشاره کرد و گفت: طی این مدت بالغ بر ۳۴ مورد بازدید از مراکز اقامتی، ۳۸ مورد از رستوران ها و مراکز بین راهی و پذیرایی و ۲۹ مورد بازدید از دفاتر خدمات مسافرتی انجام شده است.

کد مطلب 4262259

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