افزایش ۳۰ درصدی استقبال مسافران نوروزی از جاذبه های گردشگری طبس

به گزارش خبرنگار مهر، رسول بهبهانی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از ابتدای تعطیلات نوروزی امسال تاکنون بالغ بر یک میلیون و ۹۵۵ هزار بازدید از جاذبه های تاریخی، فرهنگی، گردشگری و تفریحی این شهرستان انجام شده است.

وی بیشترین استقبال گردشگران نوروزی را مربوط به منطقه گردشگری مرتضی علی، روستای هدف گردشگری ازمیغان، کال جنی و بافت تاریخی روستای اصفهک عنوان کرد.

اسکان ۸۱۶ هزار مسافر

رئیس اداره میراث فرهنگی طبس همچنین از افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی اسکان مسافران نوروزی در این شهرستان خبر داد و گفت: از ابتدای تعطیلات نوروزی امسال تاکنون بالغ بر ۸۱۶ هزار و ۴۱۸ نفر در فضاهای اقامتی این شهرستان اعم از هتل ها، مهمانپذیرها، زائرسراها، مدارس، کمپ های موقت، منازل استیجاری شخصی و چادرهای مسافرتی اسکان یافته اند.

بهبهانی میزان اقامت در اقامتگاه های موقت این شهرستان را ۶۹۷ هزار و ۷۲۸ نفر اعلام کرد و افزود: همچنین تعداد ۴۵ هزار و ۳۲۲ نفر در مجموعه های وابسته به آموزش و پرورش، هفت هزار و ۳۲۵ نفر در اقامتگاه های بومگردی و سه هزار و ۱۸۲ نفر در هتل های این شهرستان اسکان یافته اند.

وی به انجام ۱۰۱ مورد بازدید نظارتی از مراکز اقامتی، مراکز خدماتی و گردشگری این شهرستان اشاره کرد و گفت: طی این مدت بالغ بر ۳۴ مورد بازدید از مراکز اقامتی، ۳۸ مورد از رستوران ها و مراکز بین راهی و پذیرایی و ۲۹ مورد بازدید از دفاتر خدمات مسافرتی انجام شده است.