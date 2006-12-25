مهمترین تحولات مربوط به اتحادیه اروپا در پائیز 85

عملکرد اتحادیه اروپا در سه ماه گذشته را از دو منظر می توان مورد بررسی و کنکاش قرار داد : 1- سیاست داخلی 2- سیاست خارجی .

الف - سیاست داخلی :

در حالی که فنلاند ماههای پایانی ریاست دوره ای خود بر اتحادیه اروپا را پشت سر می گذراند؛ هنوز مسائلی مانند قانون اساسی واحد ، گسترش تعداد اعضا در بخش سیاست داخلی و مواردی مانند موضوع هسته ای ایران ، بحران خاورمیانه و وضعیت عراق در بخش سیاست خارجی از دغدغه های اصلی این اتحادیه به شمار می آیند .

1- قانون اساسی واحد :

"خوزه مانوئل باروسو" رئیس کمیسیون اروپا از جمله مقامهای اروپایی است که همواره نظرات اتحادیه اروپا را در قبال مسائل مختلف داخلی و خارجی بررسی کرده است .

وی در گفتگو با روزنامه دی ولت خاطر نشان کرده است : نمی توانیم زمان زیادی را برای تصویب و اجرای قانون اساسی واحد صرف کنیم .

به گفته رئیس کمیسیون اروپا، اتحادیه اروپا باید هر چه زودتر تصمیم نهایی خود را در قبال قانون اساسی واحد اتخاذ کند .

وی با اشاره به ریاست دوره ای آلمان بر اتحادیه اروپا در نیمه اول سال آتی میلادی اظهارداشت : آلمان می تواند با توجه به نقش محوری خود در اتحادیه اروپا گام مهمی برای تصویب و اجرای قانون اساسی واحد بر دارد .

رئیس کمیسیون اروپا با بیان اینکه برلین می تواند سمبل خوبی برای اروپا به شمار آید، گفت : آلمان و دیگر کشورهای مهم اروپا باید اروپای جدیدی را برای مردم این قاره ترسیم کنند .

به گزارش مهر، بیان این نکته ضرورت دارد که قانون اساسی واحد زمانی لازم الاجرا خواهد بود که تمام اعضای اتحادیه اروپا به آن رای مثبت دهند. در همین جهت پارلمان فنلاند به عنوان رئیس دوره ای اتحادیه اروپا موافقت خود را با اجرای قانون اساسی واحد اعلام کرد و به این ترتیب شانزدهمین کشور اروپایی تصویب کننده این قانون اساسی شناخته شد .

از سوی دیگر " آنجلا مرکل " صدر اعظم آلمان و رئیس آتی اتحادیه اروپا در این زمینه خاطر نشان کرد : آلمان در دوره شش ماهه ریاست دوره ای خود بر اتحادیه اروپا سعی خواهد کرد تا زمینه تصویب این قانون اساسی تا سال 2009 میلادی فراهم شود .

درهمین حال مقامهای دو کشور لوکزامبورگ و اسپانیا نیز که به زودی تصویب قانون اساسی واحد اروپا را به همه پرسی

می گذارند از برگزاری کنفرانس های جداگانه با موضوع راهکارهای لازم برای خروج از بحران قانون اساسی خبر دادند .

" مرکل " همچنین در روزهای واپسین سال جاری میلادی در دیدار با " جوزف بورل " رئیس پارلمان اروپا از علاقه مندی کشورش برای تلاش به منظور پایان بحران قانون اساسی واحد سخن گفت .

" فرانک - والتر اشتاین مایر " وزیر امورخارجه آلمان نیز با حضور در مقر اتحادیه اروپا برنامه تدوین شده دولت ائتلافی آلمان در آستانه ریاست دوره ای بر این اتحادیه را تشریح کرد که بخش عمده ای از آن به قانون اساسی واحد اختصاص داشت .

2- گسترش اتحادیه اروپا :

اتحادیه اروپا در مقوله گسترش تعداد اعضای خود با کاندیداهای معرفی شده رایزنی هایی را انجام داد که از این میان می توان به چالش این اتحادیه با ترکیه اشاره کرد .

پیش تر مشخص شد که رومانی و بلغارستان همزمان با آغاز سال جدید میلادی به عضویت اتحادیه اروپا در خواهند آمد، اما موضوع ترکیه به صرف زمان بیشتری نیاز دارد.

گزارش خبرگزاری "مهر" همچنین می افزاید : مقامهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا نشستهای مختلفی را در سطح پارلمانی ، وزرا و سران با موضوع پیوستن ترکیه به این اتحادیه برگزار کرده و در این زمینه به بحث و تبادل نظر پرداختند .

شاید بتوان گفت که مسئله ترکیه در سه ماه اخیر مهمترین دغدغه اتحادیه اروپا محسوب شده است .

کمیسیون اروپا در نهایت پس از رایزنی های متعدد با مقامهای داخلی و دولتمردان ترک اعلام کرد که به زودی بخشی از رایزنی های خود را با اتحادیه اروپا متوقف می کند .

این کمیسیون با انتشار گزارشی تصریح کرد : آنکارا تا کنون نتوانسته پیشرفت چشمگیری در مسیر تحقق اصلاحات به منظور پیوستن به اتحادیه اروپا داشته باشد.

پیش از این نیز پارلمان اروپا ادامه مذاکرات با آنکارا بر سرعضویت در اتحادیه اروپا را به باز شدن فرودگاهها و بنادر ترکیه به روی هواپیماها و کشتی های قبرسی و تغییر ماده 301 قانون مجازات ترکیه مشروط کرد که این شرط جدید پارلمان اروپا با موجی از مخالفت های نمایندگان ترکیه روبرو شد.

بر اساس ماده 301 هرکس که به ملت ترکیه توهین کند، مجرم تلقی می کند؛ به همین سبب حزب خلق جمهوری ترکیه هرگونه تعرض به این ماده را رد می کند و در صورت قبول آن از سوی دولت، مردم ترکیه واکنش شدیدی از خود نشان خواهند داد.

از سوی دیگر کمیسیون اروپا با بررسی گزارش 75 صفحه ای درباره آخرین پیشرفتهای ترکیه در مسیر عضویت در اتحادیه اروپا اعلام کرد : ترکیه باید بیش از پیش آزادی مذهب را در کشور خود دنبال کند .



مقامهای اتحادیه اروپا بارها از دولت ترکیه خواستند تا به مناقشه موجود با قبرس پایان دهد .

اروپا این تصمیم را به عنوان نوعی اولتیماتوم به ترکیه قلمداد کرده و مقامهای این کشور در واکنش به این موضوع اعلام کردند که یکی از بنادر و فرودگاههای خود را به روی قبرس باز می کنند، اما اتحادیه اروپا این امر را کافی ندانسته و خواستار افزایش سطح همکاری های این کشور شده است .

ب- سیاست خارجی :

همانطور که در ابتدای گزارش ذکر شد اتحادیه اروپا در سه ماه اخیر در بخش سیاست خارجی با مسائل مختلفی مانند موضوع هسته ای ایران ، بحران خاورمیانه و عراق روبرو بود .

- اتحادیه اروپا - ایران :

در حالی که موضوع هسته ای ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی و گروه 1+5 در حال بررسی قرار دارد؛ اتحادیه اروپا نیز همچنان بر حل صلح آمیز موضوع هسته ای ایران تاکید کرد .

مقامهای ایرانی و اعضای تیم مذاکره هسته ای این کشور دیدار و گفتگوهایی را با مقامهای اتحادیه اروپا از جمله " خاویر سولانا " مسئول سیاست خارجی این اتحادیه انجام دادند .

تا کنون رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا همواره بر تداوم روند مذاکره با ایران تاکید کرده و گزینه هایی مانند تحریم و حمله نظامی را به شدت رد کرده اند .

اروپایی ها در اظهار نظرهای مختلف خود خواستار تعلیق فعالیت غنی سازی اورانیوم شدند . این در حالی است که ایرانی ها با رد این گزینه برخوداری از فناوری هسته ای را حق مسلم خود دانستند .

" اما ادوین " سخنگوی کمیسون اروپا نیز در این زمینه اعلام کرد که این اتحادیه مخالف توسعه اورانیوم برای استفاده غیر نظامی در ایران نیست.

برخی پیشنهادها نیز در این میان از سوی ایران مطرح شد که از جمله آنها می توان به انجام فعالیت غنی سازی ایران توسط فرانسه اشاره کرد که خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با استقبال از آن اعلام کرد که این پیشنهاد را به دقت بررسی می کنند .

" منوچهر متکی " وزیر امور خارجه ایران با انتقاد از سکوت جامعه جهانی در برابر تسلیحات هسته ای رژیم صهیونیستی تاکید کرد تهران همچنان به فعالیتهای هسته ای صلح آمیز خود بر اساس قوانین بین المللی و با نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی ادامه می دهد.

2- اتحادیه اروپا - خاورمیانه :

" خاویر سولانا " مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در دومین ماه پائیز، سفر به چند کشور خاورمیانه را در برنامه کاری خود گنجاند .

وی در سفر به فلسطین اشغالی، مناطق تحت کنترل تشکیلات خودگردان فلسطین، لبنان، اردن و مصر دیدار و با مقام های بلندپایه آنها درباره آخرین تحولات سیاسی به ویژه از سرگیری روند مذاکرات فلسطینی ها و اسرائیل بحث و گفتگو کرد.

این مقام اروپایی در دیدار با "زیپی لیونی " وزیرامورخارجه اسرائیل تصریح کرد : اروپا به پیشبرد روند صلح خاورمیانه نه فقط برای امیدوار کردن مردم بلکه همچنین به خاطر خلق وضعیتی عملی امید دارد.

اروپایی ها اعلام کرده اند که بیش از هر زمان دیگری پایبند به تحرک بخشیدن و پیشبرد روند صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها هستند.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در موضع گیری های مختلف خود همواره بر از سرگیری روند صلح فلسطینی ها و اسرائیل تاکید کرده است . اتحادیه اروپا همچنین راه حل بحران فلسطین را اجرای نقشه راه قلمداد کرد .

این در حالی است که سه کشور اروپایی فرانسه، اسپانیا و ایتالیا ابتکار عمل مشترکی برای حل مسئله فلسطین ارائه دادند که مورد تائید شمار زیادی از مقامهای اروپایی قرار گرفت ؛ هر چند رژیم اسرائیل هیچ اعتنایی به آن نکرد.

از سوی دیگر " آنجلا مرکل " صدراعظم آلمان نیز در آستانه ریاست دوره ای کشورش بر اتحادیه اروپا خاطر نشان کرد : اتحادیه اروپا رویکرد جدیدی را در قبال خاورمیانه اتخاذ خواهد کرد .

برخی مقامهای اروپایی نیز نقش ایران و سوریه را در حل بحران خاورمیانه موثر دانستند .