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۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ۱۴:۲۴

فرمانده انتظامی لنگرود:

سقوط یک دستگاه پراید به استخر در لنگرود/۵ نفر جان باختند

سقوط یک دستگاه پراید به استخر در لنگرود/۵ نفر جان باختند

لنگرود- فرمانده انتظامی لنگرود از سقوط یک دستگاه خودروی سواری پراید به استخر طبیعی لیلاکوه در این شهرستان خبرداد و گفت: در این حادثه پنج نفر از سرنشینان این خودرو در دم جان باختند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجید نیکوئی اظهار کرد: در ساعت ۲۰:۴۵ شامگاه گذشته(۱۳ فروردین) یک دستگاه سواری پراید که در مسیر لیلا کوه به ملاط در حال حرکت بود به علت عدم توجه به جلو از مسیر اصلی خود خارج و وارد استخر طبیعی لیلا کوه گردید.  

 وی با اشاره به اینکه در این حادثه راننده و ۴ سرنشین (دو مرد ۳۰ و ۳۲ ساله و سه خانم ۳۰، ۳۲و ۵۷ ساله)   به دلیل سقوط در آب غرق شده و در دم جان باختند، افزود: دیگر سرنشین این خودرو که خانم ۳۴ ساله بوده در این حادثه مجروح شد.

فرمانده انتظامی لنگرود ضمن ابراز تاسف درباره این حادثه، گفت: با توجه به ماده ۱۸۰ آیین نامه راهور رانندگان می بایست در هنگام رانندگی به جلو و جوانب توجه کافی داشته باشند که متاسفانه در این حادثه راننده سواری پراید به دلایلی به مسیر مقابل خود توجه نکرده و از مسیر اصلی خارج و دچار حادثه شده است.

کد مطلب 4262260

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