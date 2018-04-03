سقوط یک دستگاه پراید به استخر در لنگرود/۵ نفر جان باختند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجید نیکوئی اظهار کرد: در ساعت ۲۰:۴۵ شامگاه گذشته(۱۳ فروردین) یک دستگاه سواری پراید که در مسیر لیلا کوه به ملاط در حال حرکت بود به علت عدم توجه به جلو از مسیر اصلی خود خارج و وارد استخر طبیعی لیلا کوه گردید.

وی با اشاره به اینکه در این حادثه راننده و ۴ سرنشین (دو مرد ۳۰ و ۳۲ ساله و سه خانم ۳۰، ۳۲و ۵۷ ساله) به دلیل سقوط در آب غرق شده و در دم جان باختند، افزود: دیگر سرنشین این خودرو که خانم ۳۴ ساله بوده در این حادثه مجروح شد.

فرمانده انتظامی لنگرود ضمن ابراز تاسف درباره این حادثه، گفت: با توجه به ماده ۱۸۰ آیین نامه راهور رانندگان می بایست در هنگام رانندگی به جلو و جوانب توجه کافی داشته باشند که متاسفانه در این حادثه راننده سواری پراید به دلایلی به مسیر مقابل خود توجه نکرده و از مسیر اصلی خارج و دچار حادثه شده است.