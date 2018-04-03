خیابان مصلی رفسنجان به مسیر دوچرخه سواری مجهز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عظیمی زاده صبح سه شنبه در حاشیه حضور در گلزار شهدای رفسنجان اظهار داشت: هدف از این اقدام پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت و ادای احترام به مقام شامخ شهدا است.

وی افزود: قصد داشتیم در شروع فعالیت های شهرداری با شهدا عهد ببندیم، راه آنها را ادامه دهیم و سرلوحه برنامه هایمان فرهنگ ایثار و شهادت و پاسداشت فرهنگ اسلامی باشد.

شهردار رفسنجان همچنین از تجهیز یکی از خیابانهای رفسنجان به مسیر دوچرخه سواری خبر داد و بیان کرد: با هدف استفاده راحت تر مردم از دوچرخه، در خیابان های با عرض مناسب نیز مسیر دوچرخه سواری پیش بینی خواهد شد.

عظیمی زاده ابراز کرد: پیش بینی تجهیز خیابان مصلی به مسیر دوچرخه سواری که اقدامات زیرساختی آن در دوره پنجم فعالیت شورای اسلامی شهر آغاز شده است، انجام گرفته و پس از اتمام عملیات زیرسازی و آسفالت اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز به منظور ترویج فرهنگ ورزش دوچرخه سواری، شهردار و اعضای شورای معاونان مسیر شهرداری مرکزی تا گلزار شهدا را با دوچرخه پیمودند.