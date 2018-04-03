به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر عبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل در پیامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: ژنرال السیسی برنده انتخابات مصر اعلام شد. در مراسم تحلیف به ایشان گفتم: تهران و قاهره مشترکات فراوانی دارند. همواره نگاه ایران به همکاری با مصر واحد و مستقل است. از حسنین هیکل شنیدم که مصر هرگز در جیب ریاض جای نمی گیرد. توجه به همه فرزندان مصر و اسلام خواهان ضرورت اساسی مصر است.