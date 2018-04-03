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۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ۱۴:۱۸

امیرعبداللهیان:

همواره نگاه ایران به همکاری با مصر واحد و مستقل است

همواره نگاه ایران به همکاری با مصر واحد و مستقل است

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل تاکید کرد: ژنرال السیسی برنده انتخابات مصر اعلام شد. در مراسم تحلیف به ایشان گفتم: همواره نگاه ایران به همکاری با مصر واحد و مستقل است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر عبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل در پیامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: ژنرال السیسی برنده انتخابات مصر اعلام شد. در مراسم تحلیف به ایشان گفتم: تهران و قاهره مشترکات فراوانی دارند. همواره نگاه ایران به همکاری با مصر واحد و مستقل است.  از حسنین هیکل شنیدم که مصر هرگز در جیب ریاض جای نمی گیرد. توجه به همه فرزندان مصر و اسلام خواهان ضرورت اساسی مصر است.

کد مطلب 4262265

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