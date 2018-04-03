به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، کارکنان راهآهن فرانسه امروز سهشنبه نخستین روز از اعتصاب سراسری خود را که در اعتراض به اصلاحات پیشنهادی «امانوئل ماکرون» رئیس جمهوری جدید این کشور برگزار میشود؛ آغاز کردند.
این اعتصاب که قرار است برای ۳ ماه آینده به فاصله زمانی هر ۵ روز یک بار اتفاق بیفتد، بزرگترین چالش پیشروی ماکرون از آغاز دوره زمامداری است.
هر اعتصاب ۲ روز متوالی طول خواهد کشید و بااینحساب، شمار روزهایی که تردد ریلی در فرانسه مختل میشود به ۳۶ روز خواهد رسید.
گفتنی است شرکت راهآهن ملی فرانسه اصلاحات ماکرون را که به بهانه افزایش رقابت با خطوط ریلی سایر کشورهای اروپایی انجام میگیرد گامی در جهت خصوصیسازی تعبیر میکنند.
اگر ماکرون از پس این اعتصاب برآید، راه وی برای اعمال اصلاحات در حوزههای دیگر از جمله آموزش و صندوق بازنشستگی باز میشود.
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