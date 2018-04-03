  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ۱۴:۴۰

اعتصاب کارکنان راه‌آهن، فرانسه را فلج کرد

اعتصاب کارکنان راه‌آهن، فرانسه را فلج کرد

نخستین روز از اعتراض ۳ ماهه کارکنان راه‌آهن به اصلاحات پیشنهادی رئیس جمهوری فرانسه، مردم این کشور را سرگردان کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، کارکنان راه‌آهن فرانسه امروز سه‌شنبه نخستین روز از اعتصاب سراسری خود را که در اعتراض به اصلاحات پیشنهادی «امانوئل ماکرون» رئیس جمهوری جدید این کشور برگزار می‌شود؛ آغاز کردند.

این اعتصاب که قرار است برای ۳ ماه آینده به فاصله زمانی هر ۵ روز یک بار اتفاق بیفتد، بزرگترین چالش پیش‌روی ماکرون از آغاز دوره زمامداری است.

هر اعتصاب ۲ روز متوالی طول خواهد کشید و بااین‌حساب، شمار روزهایی که تردد ریلی در فرانسه مختل می‌شود به ۳۶ روز خواهد رسید.

گفتنی است شرکت راه‌آهن ملی فرانسه اصلاحات ماکرون را که به بهانه افزایش رقابت با خطوط ریلی سایر کشورهای اروپایی انجام می‌گیرد گامی در جهت خصوصی‌سازی تعبیر می‌کنند.

اگر ماکرون از پس این اعتصاب برآید، راه وی برای اعمال اصلاحات در حوزه‌های دیگر از جمله آموزش و صندوق بازنشستگی باز می‌شود.

کد مطلب 4262270
مریم خرمایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه