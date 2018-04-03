محمد خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین پیش بینی صورت گرفته از وضعیت هوای استان گفت: بر اساس بررسی آخرین نقشه های هواشناسی، امروز پدیده جوی قابل ذکری برای سطح استان نخواهیم داشت.

وی افزود: طی فردا چهارشنبه و پنج شنبه، گذر موجی ضعیف را شاهد خواهیم بود که علاوه بر افزایش ابر، گاهی اوقات سبب وزش باد و رگبار پراکنده باران به ویژه در نواحی شرقی استان خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: به دنبال این وضعیت، سامانه ای ناپایدار در روزهای جمعه و شنبه جو منطقه متاثر کرده و در بعضی ساعات شرایط را برای وقوع بارندگی، همراه با وزش باد و احتمالاً رعدو برق، عمدتاً در نیمه جنوبی و نواحی شرقی استان فراهم می کند.