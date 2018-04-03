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۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ۱۴:۲۴

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه به مهر خبر داد:

هوای استان کرمانشاه آخر هفته بارانی می‌شود

هوای استان کرمانشاه آخر هفته بارانی می‌شود

کرمانشاه- مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه از ورود سامانه ای ناپایدار به جو استان خبر داد که هوای استان را در روزهای پایانی هفته بارانی می‌کند.

محمد خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین پیش بینی صورت گرفته از وضعیت هوای استان گفت: بر اساس بررسی آخرین نقشه های هواشناسی، امروز پدیده جوی قابل ذکری برای سطح استان نخواهیم داشت.

وی افزود: طی فردا چهارشنبه و پنج شنبه، گذر موجی ضعیف را شاهد خواهیم بود که علاوه بر افزایش ابر، گاهی اوقات سبب وزش باد و رگبار پراکنده باران به ویژه در نواحی شرقی استان خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: به دنبال این وضعیت، سامانه ای ناپایدار در روزهای جمعه و شنبه جو منطقه متاثر کرده و در بعضی ساعات شرایط را برای وقوع بارندگی، همراه با وزش باد و احتمالاً رعدو برق، عمدتاً در نیمه جنوبی و نواحی شرقی استان فراهم می کند.

کد مطلب 4262271

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