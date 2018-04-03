افزایش ۱۰درصدی تصادفات فوتی در گیلان/۳۴ نفر جان باختند

به گزارش خبرنگار مهر ، سرهنگ حسین محمدپور ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تاریخ ۲۴ اسفندماه سال ۹۶ تا ظهر روز گذشته بیش از یک میلیون و ۴۸۶ خودرو از محورهای مختلف گیلان وارد این استان شده اند.

وی به افزایش ۲۷۹ هزار خودروی ورودی به گیلان نسبت به مدت مشابه در سال گذشته اشاره کرد و گفت: این میزان نشان دهنده رشد ۲۳ درصدی ورود خودرو به استان گیلان است.

رئیس پلیس راه گیلان در ادامه با اشاره به وقوع سوانح رانندگی در طی مدت در محورهای استان، افزود: طی ۱۹ روز گذشته ۳۴ نفر در سوانح رانندگی در محورهای استان گیلان جان خود را از دست داده اند.

وی از افزایش ۱۰ درصد فوتی ها در محورهای استان گیلان خبرداد و خاطرنشان کرد: تنها در روز گذشته براثر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پراید به استخری در شهرستان لنگرود پنج نفر در دم جان باختن که تأثیر بسزایی در افزایش این آمار داشته است.

۶۲ درصد تصادفات گیلان در محوزهای فرعی و روستایی

سرهنگ محمدپور همچنین با بیان اینکه در این مدت بیش از ۳۸۰ فقره تصادف منجر به جرح نیز رخ داده، تصریح کرد: در این حوزه نیز با ۹۲ فقره افزایش میزان ۳۲ درصد افزایش تصادفات جرحی در محورهای استان گیلان را شاهد بودیم.

به گفته این مسئول ۵۳۷ نفر در طی ۱۹ روز گذشته تعطیلات نوروزی در این تصادفات مجروح شده اند.

وی همچنین با اشاره به علت اصلی بیشتر تصادفات در محورهای استان گیلان، افزود: تجاوز و انحراف به چپ با ۳۴ درصد بیشترین علت وقوع حوادث است وهمچنین لازم به ذکر بوده که ۴۳ درصد از تصادفات استان نیز در بازه زمانی ۲۰ تا چهار بامداد رخ داده است.

رئیس پلیس راه گیلان با بیان اینکه بیشترین تصادفات نیز در این مدت در محورهای فرعی استان بود، گفت: این آمار نشان دهنده وقوع ۶۲ درصدی تصادفات در محورهای فرعی و روستایی است.