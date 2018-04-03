تعرض سفیر آمریکا در فلسطین اشغالی به مسجدالاقصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، وزارت اطلاع رسانی فلسطین با صدور بیانیه ای اعلام کرد که «دیوید فریدمن»، سفیر آمریکا در فلسطین اشغالی با تعرض به مسجدالاقصی در آیین های تلمودی در مجاورت دیوار «براق» شرکت کرد و با این اقدام نقش و مسئولیت سیاسی خود را نادیده انگاشته و نقش یک گماشته دولت رژیم صهیونیستی را در زمینه یهودی سازی قدس ایفا کرد.

در این بیانیه آمده است که اقدام فریدمن موضع گیری جدی و قاطع کشورهای آزادی خواه جهان را می طلبد، زیرا وی همواره از شهرک سازی حمایت می کند و به نقض قوانین بین المللی ادامه می دهد و تمامی مصوبات و قطعنامه های بین المللی را نادیده می انگارد.