بهره مندی ۳۵ هزار مددجوی آذربایجان شرقی از کلاس های آموزش خانواده

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت خبری کمیته امداد، یوسف زمانی، معاون فرهنگی کمیته امداد استان آذربایجان شرقی گفت: هفت هزار و ۶۸۴ نفر از مددجویان تحت حمایت این نهاد در سال ۹۶ در قالب طرح شوق زیارت به مشهد مقدس و عتبات عالیات اعزام شدند.

زمانی با اشاره به اینکه از این تعداد، هزار و ۲۰۰ مددجو به عتبات عالیات اعزام شدند، افزود: اردوهای زیارتی این نهاد باهدف تحکیم بنیان خانواده، ایجاد نشاط معنوی و تقویت روحیه خودباوری برای مددجویان برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه در سال گذشته سه هزار و ۶۰۶ نفر از دانش آموزان تحت حمایت به اردوهای آموزشی و تربیتی اعزام‌شدند، افزود: این دانش آموزان در قالب برنامه‌های اوقات فراغت، به اردوگاه‌های آموزشی تربیتی شهید مطهری گیلان و شهید رجایی مازندران اعزام و از دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و مهارت‌آموزی بهره‌مند شدند.

معاون فرهنگی کمیته امداد استان آذربایجان شرقی گفت: این اردوها باهدف رسیدگی به مسائل آموزشی و تربیتی، اعتلای فرهنگ اصیل اسلامی و ترویج سبک زندگی اسلامی در بین مددجویان تحت حمایت برگزار می‌شوند.

وی در ادامه با اعلام اینکه حدود ۳۵ هزار مددجوی تحت حمایت این نهاد در سال گذشته از کلاسهای آموزش خانواده بهره مند شدند، یادآور شد: برنامه های آموزش خانواده باهدف تقویت سبک زندگی اسلامی، ترغیب مددجویان به فراگیری مهارت‌های زندگی و تحکیم بنیان خانوارهای تحت حمایت برگزار می‌شود.

زمانی با اشاره به اینکه پنج هزار و ۶۰۰ نفر از دانش آموزآن تحت حمایت در سال ۹۶ در کلاس های آموزشی کانون های دائمی این نهاد شرکت کردند، افزود: کلاسهای آموزشی در رشته های قرآن، اخلاق اسلامی، مهارتهای زندگی، مهارتهای فنی و حرفه ای، دستاوردهای انقلاب اسلامی، فضای مجازی، کتابخوانی، ورزشی و پژوهش برگزار شده است.

معاون فرهنگی کمیته امداد استان آذربایجان شرقی همچنین گفت: کانون های دائم این نهاد در شهرهای تبریز، اهر، مراغه، مرند و میانه دایر هستند.