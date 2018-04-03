شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه گرد و غبار چهارمحال و بختیاری را فرا می گیرد، اظهار داشت: کیفیت هوا در چهارمحال و بختیاری کاهش می یابد.

وی تاکید کرد: بررسی آخرین نقشه های هواشناسی بیانگر عبور امواج ضعیف و کم دامنه از سطح استان طی ۲۴ ساعت آینده است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در این مدت آسمان استان صاف تا کمی ابری گاهی همراه با افزایش ابر و وزش باد خواهد بود.

وی تصریح کرد: همچنین یک سامانه بارشی از بعد از ظهر روز چهارشنبه تا اوایل هفته آینده هوای استان را تحت تاثیر قرار داده که به تناوب سبب رگبار، رعد و برق، وزش باد نسبتا شدید و در نقاط مستعد تگرگ در سطح استان می شود.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: در این مدت در برخی مناطق استان احتمال وقوع پدیده گردوغیار دور پیش بینی می شود.