۳۳۰ فقره سرقت در کرمانشاه کشف شد/دستگیری ۲۲۲ سارق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ "علیرضا مرزبانی" اظهار کرد: در ایام نوروز طرح ارتقای امنیت اجتماعی با کمک کلانتری ها و پاسگاه های سطح شهرستان کرمانشاه و ماموران یگان امداد و فوریت های پلیسی ۱۱۰ به مرحله اجرا در آمد.

وی همچنین با اشاره به کشف ۳۲۹ مورد سرقت و دستگیری ۲۲۲ سارق، خاطرنشان کرد: بیشترین سرقت ها مربوط به وسایل داخل خودرو با ۱۰۴ فقره و قطعات خودرو با ۹۴ فقره می باشد.

سرهنگ مرزبانی افزود: در ایام نوروز ۹۷ ماموران انتظامی شهرستان کرمانشاه موفق شدند ۳۲۷ دستگاه خودرو و موتورسیکلت فاقد پلاک و مدارک شناسایی را نیز توقیف و به پارکینگ منتقل کنند.

این مقام انتظامی در ادامه اشاره ای نیز به اجرای طرح مبارزه با معتادین متجاهر و قاچاقچیان موادمخدر داشت و افزود: در این راستا ۶۱۵ نفر از معتادین و مواد فروشان نیز دستگیر شدند.

وی دستگیری ۲۰ قاچاقچی که در زمینه های مختلف کالای قاچاق فعالیت می کردند را از دیگر اقدامات پلیس کرمانشاه در ایام نوروز برشمرد و گفت: این افراد به مقامات قضایی تحویل شدند.

سرهنگ مرزبانی همچنین با اشاره به رضایت شهروندان از اجرای طرح های ارتقاء امنیت اجتماعی، از تداوم اجرای طرح ها خبر داد.

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در ادامه از قاطعیت پلیس در برخورد با متخلفان، توزیع کنندگان مواد مخدر، سارقان و صاحبان خودروها و موتورسیکلت های فاقد مدارک لازم خبر داد و گفت: با هر کدام آن ها متناسب با تخلف صورت گرفته برخورد می شود.

وی در پایان اظهار کرد: ارتقاء امنیت عمومی و افزایش رضایتمندی شهروندان از اقدامات صورت گرفته دو مولفه مهمی است که پلیس دنبال می کند و خوشبختانه تاکنون نیز در تحقق آن ها موفق عمل کرده است.

۵۳ دستگاه خودرو و موتور سیکلت متخلف در ثلاث باباجانی توقیف شد

فرمانده انتظامی شهرستان ثلاث باباجانی از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در این شهرستان خبر داد و گفت: توقیف ۵۳ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف از مهمترین برنامه های اجرا شده در این طرح عنوان کرد.

سرهنگ "محمد محمدی" اظهار کرد: ماموران انتظامی شهرستان ثلاث باباجانی با اجرای این طرح ها تعداد ۲۱ دستگاه موتوسیکلت را به علت تخلف راکبان آنها از جمله نداشتن گواهینامه، کلاه ایمنی، همراه نداشتن مدارک و مخدوش بودن پلاک توقیف و به پارکینگ انتقال دادند.

وی ادامه داد: همچنین با تلاش عوامل انتظامی در این مدت ۱۳ دستگاه خودرو نیز در رابطه با جرائم و تخلفات گوناگون توقیف و روانه پارکینگ شد.

سرهنگ محمدی به دیگر برنامه های اجرا شده در طرح ارتقای امنیت اجتماعی اشاره و اظهار کرد: کشف ۱۳ راس گوسفند، ۲۱ طاقه پارچه، ۵ دستگاه ال ای دی و دستگیری ۴ نفر در زمینه قاچاق کالا و ۴ معتاد متجاهر به همراه مقادیری مواد مخدر از دیگر نتایج این طرح بوده است.

فرمانده انتظامی شهرستان ثلاث باباجانی یادآور شد: طرح ارتقای امنیت اجتماعی با توجه به تعطیلات نوروز و با هدف حفظ امنیت و آرامش سطح شهرستان به اجرا درآمد.

وی در پایان با قدردانی از همکاری خوب مردم با پلیس، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف و موارد مشکوک، مراتب را در سریع ترین زمان ممکن به مرکز فوریت های۱۱۰گزارش کنند.

سارق حرفه ای سیم برق در اسلام آبادغرب به دام پلیس افتاد

فرمانده انتظامی شهرستان اسلام آبادغرب از دستگیری سارق حرفه ای سیم برق و کشف ۱۳ فقره سرقت سیم و کابل برق دراین شهرستان خبر داد.

سرهنگ بهروز سرتیپ نیا اظهار داشت: به دنبال وقوع چند فقره سرقت سیم برق در شهرستان اسلام آبادغرب، بررسی موضوع با هدف کشف این سرقت ها در دستور کار مأموران پاسگاه انتظامی بخش حمیل و کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: با حضور پررنگ و اثربخش پلیس و هدفمندسازی گشت های انتظامی، ردپای سارق حرفه ای توسط ماموران پلیس آگاهی شهرستان شناسایی و سرانجام وی به دام پلیس افتاد.

سرهنگ سرتیپ نیا در ادامه گفت: این سارق حرفه ای که از سارقان سابقه دار در امر سرقت سیم برق است در بازجویی های پلیسی و در مواجهه با مدارک و مستندات به ارتکاب ۱۳ فقره سرقت سیم کابل و سیم برق در شهرستان اسلام ابادغرب اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان اسلام ابادغرب یاداور شد: این متهم پس از تحویل به مقام قضائی با قرار وثیقه مناسب روانه زاندان گردید.

وی در پایان با قدردانی از همکاری خوب مردم با پلیس، گفت: این تعامل باعث می شود فضای ناامنی برای سارقان و مخلان نظم و امنیت عمومی و در مقابل فضایی امن تر در جامعه برای اقشار مختلف مردم بوجود آید.

سرقت در دالاهو ۸۰ درصد کاهش یافت

فرمانده انتظامی شهرستان دالاهو از کاهش۸۰ درصدی سرقت ها طی ایام نوروز ۹۷ در این شهرستان نسبت به سال قبل خبر داد.

سرهنگ "ایرج علیمرادی" اظهار داشت: با ایجاد گشت های منظم و شناسایی مکان های آلوده به سرقت درسطح شهرستان دالاهو خوشبختانه با کاهش سرقت مواجه شدیم.

وی ادامه داد: اقدامات پلیس باعث خوشنودی اهالی شهرستان دالاهو و افزایش رضایتمندی آن ها از اقدامات صورت گرفته شد.

سرهنگ علیمرادی یادآور شد: یکی از برنامه های اصلی پلیس پیشگیری از وقوع سرقت و کشف آن پس از وقوع در سریعترین زمان ممکن است.

فرمانده انتظامی شهرستان دالاهو همچنین از شهروندان خواست ضمن انکه از نگهداری وجوه نقد و طلا و جواهر به مقدار زیاد در منزل پرهیز کنند، از ایمن بودن منزل خود در برابر سرقت با استفاده از درب های ضد سرقت و قفل مناسب و حفاظ دیوار خانه اطمینان حاصل نمایید.

وی در پایان گفت: مردم می توانند هرگونه فعالیت مشکوک را با شماره تلفن ۱۱۰ در اختیار پلیس قرار دهند.

سارقان حرفه ای لوازم داخل خودرو در کرمانشاه دستگیر شدند

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از دستگیری ۲ سارق حرفه ای لوازم و قطعات داخل خودرو و کشف ۱۸ فقره سرقت در این رابطه خبر داد.

سرهنگ "حسین براری" اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت داخل خودرو در سطح شهرستان کرمانشاه، ماموران انتظامی، رسیدگی به موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: ماموران کلانتری با استفاده از منابع و مخبرین توانستند این ۲ سارق حرفه ای را که به صورت ماهرانه ای اقدام به سرقت وسایل داخل خودرو می کرد، شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کنند.

سرهنگ براری تصریح کرد: سارقان در بازجویی های اولیه به ۱۸ فقره سرقت لوازم داخل خودرو اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه ادامه داد: متهمین به منظور سیر مراحل قانونی و صدور حکم لازم به دستگاه قضایی معرفی شدند.

سرهنگ حسین براری در پایان، کشف سرقت های صورت گرفته و برخورد قاطعانه با مجرمین را یکی از اولویت های پلیس عنوان و از همکاری مردم نیز قدردانی کرد.

پلمپ ۴ واحد صنفی متخلف در سنقروکلیایی

فرمانده انتظامی شهرستان سنقروکلیایی از پلمپ ۴ واحد صنفی متخلف و کشف و معدوم نمودن ۲۵۰ کیلو گرم گوشت فاسد در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ "غضبان احمدی فرد" اظهار کرد: این ۴ واحد صنفی متخلف در پی بازرسی از ۱۰۰ واحد صنفی شناسایی و پلمب گردیدند.

وی خاطرنشان کرد: داشتن پروانه فعالیت و دیگر مجوزات قانونی از الزامات فعالیت واحدهای صنفی است و پلیس نیز ضمن نظارت برنحوه فعالیت آنها در صورت مشاهد هرگونه تخلف برخورد قانونی بعمل می آورد

سرهنگ احمدی فرد یادآور شد: اداره نظارت بر اماکن عمومی به صورت مداوم بر کار واحدهای صنفی بازدید و سرکشی می کند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف قاطعانه برخورد خواهد کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان سنقروکلیایی خاطرنشان کرد: همچنین پلیس اماکن با همکاری اداره دامپزشکی از رستوران های سطح شهرستان بازدید و از یک رستوران مقدار ۲۵۰کیلو گرم گوشت فاسد و تاریخ مصرف گذشته کشف و معدوم گردید.

وی اظهار کرد: پلیس به طور مستمر اقدامات کنترلی و نظارتی خود را انجام می دهد تا سلامت شهروندان حفظ شود.

سرهنگ احمدی فر در پایان ازعموم شهروندان خواست، در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کشف محموله پوشاک قاچاق در کرمانشاه

رئیس پلیس آگاهی استان کرمانشاه از کشف ۵۳۰ دست پوشاک قاچاق به ارزش ۲۳۰ میلیون ریال خبر داد.

سرهنگ "محمدرضا امیری" اظهار کرد: در همین راستا ۲ نفر نیز دستگیر و یک دستگاه خودرو نیز توقیف گردید.

وی خاطرنشان کرد: درپی اخبار واصله ازمنابع و مخبرین مبنی برفعالیت افرادی در راستای خرید پوشاک قاچاق با هدف واردات غیرقانونی آن به مرکز کشور، موضوع شناسایی این افراد و کشف کالا در دستور کار مامورین اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی قرار گرفت.

سرهنگ امیری یادآور شد: پس از انجام کارهای اطلاعاتی مستمر مسیرهای تردد قاچاقچیان شناسایی بلافاصله اکیپی از مامورین اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی عازم محور روانسر - کرمانشاه شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان کرمانشاه افزود: پس از عزیمت، ماموران به یک دستگاه خودرو پراید مشکوک مشاهده و پس از متوقف نمودن آن در بررسی اولیه مشخص شد خودرو حامل مقادیری البسه فاقد مدارک مثبته گمرکی و قاچاق می باشد.

وی ادامه داد: به دنبال این موضوع، راننده و سرنشین این خودرو به هویت معلوم دستگیر و به همراه خودرو حامل پوشاک قاچاق جهت بررسی بیشتر به پلیس آگاهی انتقال داده شدند.

سرهنگ امیری در پایان گفت: متهمین در بازجویی های اولیه به قاچاق ۵۳۰ دست پوشاک اعتراف کردند.

آرامش و امنیت جامعه مرهون تلاش های شبانه روزی نیروی انتظامی است

فرماندار شهرستان جوانرود، آرامش و امنیت موجود کشور و شهرستان های مرزی را مرهون تلاش های شبانه روزی نیروی انتظامی دانست.

"آرش لهونی" با حضور در محل فرماندهی انتظامی شهرستان جوانرود، از اقدامات و تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان انتظامی این شهرستان در طول سال گذشته و ایام نوروز ۹۷ قدردانی کرد.

وی در این دیدار با تاکید بر اینکه امنیت و آرامشی که در جوانورد حاکم است مرهون زحمات و تلاش‌های شبانه‌روزی فرماندهی و کارکنان خستگی‌ناپذیر انتظامی است این شهرستان، خاطرنشاکرد: مسئولان و مردم قدردان زحمات و جانفشانی‌های کارکنان انتظامی هستند.

لهونی خاطرنشان کرد: با توجه به وجود جاذبه‌های گردشگری متعدد و بازارچه مرزی در جوانرود، گردشگران زیادی از نقاط مختلف کشور به این شهرستان سفر می کنند که با حضور موثر پلیس خوشبختانه تاکنون مورد امنیتی خاصی برای ان ها ایجاد نشده است.

فرماندار جوانرود همچنین با اشاره به رشد ۱۲ درصدی حضور مسافران و مهمانان نوروزی در این شهرستان در ایام تعطیلات نوروز ۹۷ نسبت به سال قبل، گفت: وجود امنیت یکی از مهمترین عواملی است که باعث ترغیب افراد به سفر می شود و همین رشد حاکی از امنیت خوبی است که در جوانرود به واسطه حضور شبانه روزی نیروی انتظامی حاصل شده است.

وی تصریح کرد: در ایام نوروز امسال نسبت به سال گذشته شاهد وضعیت بهتری از امنیت در جوانرود بودیم که این بیانگر دستاورد سبزپوشان ناجا برای ایجاد این امنیت پایدار است.

لهونی در پایان گفت: امنیت بسیار خوبی که توسط ماموران انتظامی ایجاد شده باعث گردیده که مسافران و مهمانان نوروزی با خیالی آسوده به این منطقه سفر کرده و از جاذبه‌های گردشگری آن لذت ببرند.

همکاری مردم و دستگاه های دولتی با پلیس امنیت پایداری رقم زده است

سرهنگ "داریوش محمدی" فرمانده انتظامی شهرستان جوانرود نیز در این دیدار، اظهار داشت: همکاری مردم و دستگاه های دولتی با پلیس امنیت پایداری را در این شهرستان مرزی رقم زده است.

وی همچنین با قدردانی از فرماندار جوانرود، تعامل دستگاه‌های دولتی و مشارکت مردم را زمینه‌ساز امنیت و آرامش هرچه بیشتر در جامعه برشمرد و خواستار تعامل مضاعف همه‌ی ارگان‌های نظامی و امنیتی و سازمان‌های دولتی در سال جدید شد.