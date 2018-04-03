تشکیل کمیته بررسی کیفیت محصولات دارویی تولید داخل

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر غلامرضا اصغری در دیدار نوروزی وزیر بهداشت با کارکنان سازمان غذا و دارو با اشاره به پرداخت بخشی از بدهی های وزارت بهداشت به شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی، گفت: یکی از شاخص های مهم موفقیت طرح تحول سلامت به عنوان بزرگترین طرح رفاهی-اجتماعی دولت، تامین دارو و تجهیزات پزشکی در بیمارستان ها است، بطوریکه اگر در طی این مدت کمبودی در این حوزه ها حاصل می شد همت همه همکاران ما این بود که این کمبود را برای بیماران برطرف کنند و هدف طرح تحول سلامت مبنی بر عدم ارجاع بیماران به خارج از بیمارستان به رغم مشکلات متعدد مالی ادامه یابد.

وی با تشکر از صبوری شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی با وجود تعویق در پرداخت مطالباتشان، افزود: امیدوارم در سال ۹۷ با همکاری همه همکاران در سازمان غذا و دارو و سایر معاونت های وزارت بهداشت بتوانیم خدمات بهتری را در عرصه سلامت ارائه دهیم و شرایط روان تری برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی که اولین هدف ما در این حوزه است را انجام داده و با تداوم طرح تحول سلامت و تامین دارو و تجهیزات پزشکی، رضایت و دعای مردم را پشت سرمان داشته باشیم.

رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: هدف اول ما در سال ۹۷ تامین مناسب دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز مردم است و هدف دیگرمان ارتقای کیفیت دارو و بالا بردن GMP شرکت های تولید کننده دارو در کشور است. در این زمینه کمیته ای تشکیل شده تا تمام شرکت های دارویی را از نظر GMP بررسی و آنهایی که برترند را تشویق کرده و به شرکت هایی که از این نظر مشکلاتی دارند، تذکر دهیم. همچنین تلاش می کنیم با ارائه آموزش در جهت ارتقای کیفیت داروی تولید داخل حرکت کنیم.

اصغری با بیان اینکه امسال از سوی مقام معظم رهبری سال حمایت از تولید کالای ایرانی نام گرفته است، گفت: از گذشته هم در حوزه غذا و دارو به این موضوع توجه شده بود؛ به طوریکه محدودیت هایی برای واردات اعمال شده و بخش اعظم بازار دارو و تجهیزات پزشکی به تولید داخل اختصاص داده شده بود. بنابراین در سال جدید نیز این سیاست ها ادامه پیدا می کنند. در عین حال ارتقای کیفیت و کاهش قیمت تمام شده داروی تولید داخل نیز مد نظرمان است؛ به طوریکه قیمت به گونه ای باشد که برای مردم و بیمه ها قابل تامین باشد.

وی تاکید کرد: امیدوارم بتوانیم شرایطی را فراهم کنیم که قیمت تمام شده داروی تولید داخل کمتر شود و بتوانیم در کشور از آن استفاده کنیم. در حال حاضر قیمت تمام شده کمی بالاست و بخش زیادی از ظرفیت تولید دارو در کشور خالی مانده است.