مبارزه با رژیم اشغالگر قدس از محکمات انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی پیش از ظهر سه‌شنبه در ابتدای درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم اظهار داشت: مبارزه با رژیم اشغالگر قدس و صهیونیست‌ها یکی از محکمات انقلاب است.

وی با بیان اینکه امام خمینی(ره) تأکید داشتند این غده سرطانی باید محو و نابود شود، افزود: در این چند روز صهیونیست‌ها جنایات بزرگی را مرتکب شده و از طرفی هم استکبار جهانی با ایجاد فرقه‌هایی مانند داعش سعی می‌کنند مسلمین را با خود مشغول کنند تا حاشیه امنی برای اسرائیل ایجاد شود.

این استاد سطوح عالی حوزه اظهار داشت: عربستان سعودی نیز که ابزار دست استکبار است با خرج پول‌های گزاف به استکبار کمک می‌کند.

وی تأکید کرد: تشکیلات عریض و طویل سازمان ملل نیز خاصیتی ندارد تا جلوی کشتار مردم فلسطین را بگیرد بلکه دکانی برای آمریکا و رژیم اشغالگر قدس شده است.

آیت الله نوری همدانی اضافه کرد: همین چندی قبل میلیاردها تومان پول از عربستان گرفتند تا سازمان ملل در این قبیل مسائل دخالتی نداشته باشد.

وی گفت: ما به شدت اعمال اسرائیل را محکوم کرده و اعلام می‌کنیم این رژیم اشغالگر حقی بر سرزمین‌های مسلمین از جمله قدس ندارد.

این مفسر قرآن کریم گفت: ما باید با قدرت خود از فلسطین حمایت کنیم و مسئولان نیز باید از فلسطین طرفداری کامل داشته باشند.

وی همچنین با انتقاد از تعطیلات طولانی اضافه کرد: مسئله تعطیلات را ساده نگیریم زیرا درس خواندن برای ما واجب است و نباید تعطیلات این‌قدر طولانی شود.

آیت الله نوری همدانی گفت: وقتی دولت این چند روز را تعطیل نکرده است حوزه نیز نباید تعطیل باشد و وظیفه ما این است که این دو روز را در درس حاضر باشیم.