به گزارش خبرگزاری مهر، سومین و آخرین مرحله اردوی تیم بانوان رده سنی نوجوانان و جوانان کشورمان از امروز سه شنبه برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا در اورگنج ازبکستان با حضور ۴ ملی پوش دختر در کمپ تیم های ملی وزنه برداری آغاز شد.

این مرحله از اردوی دختران تا پایان فروردین ماه و قبل از اعزام به مسابقات وزنه برداری قهرمانی نوجوانان و جوانان ادامه خواهد داشت.

رقابت‌های وزنه برداری قهرمانی نوجوانان و جوانان پسر و دختر قاره آسیا، ۳۱ فروردین ماه تا ۱۰ اردیبهشت ماه سال ۹۷ در شهر اورگنج ازبکستان برگزار خواهد شد.