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۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ۱۵:۲۷

سومین مرحله اردوی تیم وزنه‌برداری بانوان آغاز شد

سومین مرحله اردوی تیم وزنه‌برداری بانوان آغاز شد

مرحله سوم اردوی تیم نوجوانان و جوانان وزنه برداری بانوان ایران از امروز سه شنبه در کمپ اختصاصی تیم‌های ملی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین و آخرین مرحله اردوی تیم بانوان رده سنی نوجوانان و جوانان کشورمان از امروز سه شنبه برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا در اورگنج ازبکستان با حضور ۴ ملی پوش دختر در کمپ تیم های ملی وزنه برداری آغاز شد.

این مرحله از اردوی دختران تا پایان فروردین ماه و قبل از اعزام به مسابقات وزنه برداری قهرمانی نوجوانان و جوانان ادامه خواهد داشت.

رقابت‌های وزنه برداری قهرمانی نوجوانان و جوانان پسر و دختر قاره آسیا، ۳۱ فروردین ماه تا ۱۰ اردیبهشت ماه سال ۹۷ در شهر اورگنج ازبکستان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4262294

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