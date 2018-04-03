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۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ۱۴:۴۷

فرماندار لردگان منصوب شد

فرماندار لردگان منصوب شد

شهرکرد- برهان حسین پور آقایی به عنوان فرماندار شهرستان لردگان معرفی و منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، برهان حسین پور آقایی پیش از ظهر سه شنبه طی مراسمی به عنوان فرماندار لردگان معرفی و منصوب شد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری در این مراسم اظهار داشت: شهرستان لردگان یکی از پر ظرفیت ترین شهرستان های چهارمحال و بختیاری است که باید با شناسای این ظرفیت ها در مسیر توسعه این شهرستان گام برداشت.

جعفر مردانی تاکید کرد: شهرستان لردگان دارای بیشترین روستاهای چهارمحال و بختیاری است که باید زمینه توسعه خدمات و امکانات در روستاها این استان فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه جذب سرمایه گذار در این شهرستان ضروری است، ادامه داد: باید زمینه برای ورود سرمایه گذار به سطح شهرستان لردگان فراهم شود تا زمینه توسعه بیشتر این شهرستان فراهم شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد:ایجاد اشتغال در این شهرستان باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد و تلاش شود که زیر ساخت ها در این منطقه ارتقا یابد.

شهرستان لردگان در فاصله ۱۶۰ کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.

کد مطلب 4262295

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