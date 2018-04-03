سفر ۱.۷ میلیون گردشگر به دزفول درایام نوروز 

حجت اله آریایی نیا در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهرستان دزفول با برخورداری از جاذبه های فراوان تاریخی، طبیعی، فرهنگی و گردشگری در ایام نوروز پذیرای بالغ بر یک میلیون و ۷۰۰ هزار مسافر بود که این تعداد مسافر حداقل یک شب در این شهر اقامت کرده اند.

وی، تعداد مسافران عبوری را نیز بالغ بر چهار میلیون نفر برشمرد و افزود: خانه های تاریخی قلقچی، تیزنو و سوزنگر، پل باستانی، حمام موزه کرناسیان و به طورکلی محوطه بافت تاریخی، آسیاب های آبی، بوستان های ساحلی، محوطه باستانی جندی شاپور و آرامگاه یعقوب لیث از جمله آثار و مکان هایی بودند که بیش از همه مورد استقبال مسافران قرار گرفتند.

آریایی نیا با اشاره به استقبال مسافران از جاذبه های طبیعی فراوان بخش های کوهستانی سردشت و شهیون و روستاهای گردشگری این دو بخش یادآور شد: به طور کلی تعداد مسافران نوروزی در ایام تعطیلات ۹۷ در دزفول نسبت به نوروز ۹۶ با افزایش ۱۰ درصدی مواجه بود.

وی عنوان کرد: با همکاری اداره میراث فرهنگی، شهرداری و انجمن های مردم نهاد از جمله انجمن دزپارس، ۱۰۰ هزار بروشور و نقشه و کاتالوگ با ۱۵ عنوان مختلف در مورد جاذبه های دزفول میان مسافران توزیع شد، ضمن اینکه این نقشه ها در ورودی های شهرستان، هتل ها، فروشگاه های بزرگ، رستوران ها، سفره خانه ها و در محل جاذبه های تاریخی و طبیعی نیز در اختیار مسافران نوروزی قرار گرفت.

رئیس اداره میراث فرهنگی برگزاری تورهای روزانه بافت گردی و دزفول گردی، اتوبوس گردشگری و برپایی نمایشگاه های عرضه صنایع دستی را از دیگربرنامه های انجام شده توسط ستاد نوروزی شهرستان دزفول در ایام نوروز برشمرد.