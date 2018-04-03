۱۵۰ نفر از ساکنان ولایت فاریاب افغانستان به طالبان پیوستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، مسئولان محلی ولایت فاریاب افغانستان اعلام کردند که در ۳ هفته گذشته، حدود ۱۵۰ نفر از ساکنان این ولایت به گروه طالبان پیوسته‌اند.

«عبدالاحد ایلبیک»، عضو شورای ولایتی فاریاب گفت که حدود ۳۰ روستا در دو شهر این ولایت نیز به طالبان واگذار شده است.

به گفته وی این روستاها در شهرهای «بلچراغ» و «گرزیوان» فاریاب به طالبان واگذار شده است.

این عضو شورای ولایتی فاریاب گفت که طالبان در دو روز گذشته، بزرگراه «فاریاب- جوزجان» را نیز بسته‌اند.

اما سخنگوی پلیس فاریاب گفت که عملیات گسترده نظامی علیه طالبان به زودی در این ولایت آغاز خواهد شد.

لازم به ذکر است که فاریاب از جمله ولایات ناامن افغانستان است که افراد وابسته به طالبان، در مرکز و برخی از شهرهای این ولایت فعالیت دارند.