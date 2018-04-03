برداشت گل محمدی در آران و بیدگل آغاز شد

حسین فتاحی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال با افزایش ۲۰ درصدی کشت محصول گل محمدی در آران و بیدگل، برداشت از ۳۰ هکتار از باغات گل محمدی در حال انجام است.

وی تصریح کرد: ابوزید آباد و بخش کویرات، یزدل، نوش آباد و شهر آران و بیدگل از مراکز عمده کشت و برداشت گل محمدی در آران و بیدگل است که از پنج سال قبل کار کشت و برداشت گل محمدی را آغاز کرده اند.

مدیر جهاد کشاورزی آران و بیدگل از کیفیت بالای گلاب در این منطقه نسبت به سایر مناطق خبر داد و گفت: شرایط خاص اکولوژیکی منطقه که دارای شب های سرد و روزهای نسبتا معتدل و گرم دارد و همچنین به لحاظ کویری بودن باعث می شود که درصد اسانس و تجمع آن از لحاظ فیزیولوژیکی در گیاه افزایش و عطر و بوی ویژه ای به گل و گلاب ببخشد.

وی تاکید کرد: پیش بینی می شود امسال از هر هکتار گل محمدی در آران و بیدگل بیش از ۲۵۰ کیلوگرم گلاب ناب گرفته شود.

فتاحی تصریح کرد: هم اکنون این شهرستان دارای شش واحد سنتی گلابگیری و دو واحد صنعتی است که این واحدها در شهرهای نوش آباد، ابوزیدآباد و آران و بیدگل و روستاهای یزدل محمدآباد قرار دارد.

وی در ادامه از برنامه ریزی مدیریت جهاد کشاورزی آران و بیدگل برای افزایش سطح زیر کشت گل محمدی در شهرستان خبر داد و گفت: تا افق سال ۱۴۰۴ صد هکتار از اراضی آران و بیدگل زیر کشت گل محمدی می رود.

آران و بیدگل ۱۴ هزار هکتار باغ و مزرعه دارد.