مشکلات معیشتی در ایران اسلامی معنایی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی در دیدار با استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: انسان دارای استعدادهای بالایی بوده که اگر آن ها را کشف کند، موجودی نامتناهی است.

وی بیان کرد: بوعلی سیناها تنها دو درصد از استعدادشان شکوفا شده و این نشان از ظرفیت بالای فهم و درک انسان دارد.

آیت الله عبادی با بیان اینکه انسان باید در اولین قدم وسع و ظرفیت خود را بشناسد، افزود: همچنین باید از وسع طبیعت نیز شناخت کافی داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه ایران سرزمینی پر از نعمت است، افزود: مسئولیتی که خدا به عنوان آباد کردن زمین به ما داده با توسعه ای که امروز در دنیای اقتصاد و سیاست است، تفاوت دارد.

وی ادامه داد: اگر ما به اندازه وسع خود، نه وسع میهن خود به مردم خدمت می کردیم وضعیت کنونی بهتر از این بود.

آیت الله عبادی با اشاره به مشکلات موجود در جامعه اعم از بیکاری و رکود بیان کرد: در جامعه اسلامی نباید افراد مشکل معیشتی داشته باشند.

وی با بیان اینکه در شعار سال جاری، مسئولیت به دوش مردم و مسئولان نهاده شده است، گفت: به طور یقین مردم وقتی می توانند در عرصه ظهور پیدا کنند که مسئولان نیز شرایط آن را فراهم کرده باشند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی ادامه داد: مردم با ورود کالای خارجی قاچاق یا رسمی، نمی توانند کاری انجام دهند.

وی اظهار کرد: جنس تولید شده نیز اگر بی کیفیت باشد و قابل رقابت با کالاهای خارجی نباشد، سرجایش می ماند و مردم نمی توانند کاری انجام دهند.

آیت الله عبادی با بیان اینکه با سرمایه گذاری های صرفا خام فروشی چیزی عاید مردم نمی شود، افزود: باید به گونه ای عمل کنیم که راندمان کار در پایان هر سال با گذشته متفاوت باشد.

وی با بیان اینکه تا زمانی که کارها به راندمان مطلوب نرسد، مردم دل نمی بندند، گفت: اگر مردم پای کار باشند، گام های بزرگی برداشته می شود.

آیت الله عبادی اظهار کرد: اگر به مسائلی مانند اشتغال توجه نشود، مشکلات مضاعف می شود که این امر باید مورد توجه قرار گیرد.