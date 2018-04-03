۲۰ فروردین آخرین مهلت ثبت نام در آزمون دکتری تخصصی پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی سال ۹۷ گروه پزشکی از ساعت ۹ صبح امروز ۱۴ فروردین تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۲۰ فروردین ۹۷ فرصت دارند نسبت به ثبت نام و ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.

آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی سال ۹۷ گروه پزشکی برای پذیرش در ۶۱ رشته امتحانی گروه علوم پایه پزشکی، ۱۲ رشته امتحانی دکتری تخصصی داروسازی و ۲ رشته دکتری تخصصی دندانپزشکی در روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت ماه سال ۹۷ برگزار می شود.

با توجه به برگزاری آزمون در دو روز شرایطی فراهم شد تا داوطلبان بتوانند (با توجه به مدرک تحصیلی مقطع قبل) حداکثر در دو مجموعه رشته که در دو روز متفاوت برگزار می شود ثبت نام کنند.