۸۰۸هزار گردشگر از جاذبه های توریستی استان مرکزی بازدید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میراث فرهنگی استان مرکزی، سید محمد حسینی اظهار داشت: در نوروز ۹۷ در محورهای مواصلاتی استان مرکزی ۱۳ میلیون و ۲۴۷ هزار تردد خودرویی به ثبت رسیده که این آمار نسبت به زمان مشابه در سال گذشته ۷.۸درصد رشد داشته است.

وی افزود: با همکاری ستاد خدمات سفر در نوروز سال جاری ۵۳۶هزار و ۴۰۱ نفر در استان مرکزی اقامت داشته اند که از این تعداد حدود ۲۳ هزار نفر در هتل و مسافرخانه های استان اسکان یافتند. همچنین میزان اقامت در تاسیسات اقامتی وابسته به آموزش و پرورش استان نیز ۲۵ هزار نفر بوده و باقی گردشگران در کمپ های موقت و چادر اقامت داشته اند.

حسینی ادامه داد: در مجموع بازرسان اداره کل میراث فرهنگی استان مرکزی ۱۶۹ بازدید مشترک از مراکز اقامتی، رستوران ها و مراکز پذیرایی و بین راهی، دفاتر خدمات مسافرتی و مراکز اقامتی موقت به عمل آورده اند که این امر موجب بالاتر رفتن کیفیت خدمات دهی و رضایت بیش از پیش گردشگران شد به گونه ای که در طول ایام نوروز ۹۷ هیچ شکایتی در خصوص خدمات گردشگری استان به ثبت نرسیده است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان مرکزی گفت: در نوروز سال ۹۷ تعداد بازدید گردشگران از موزه های استان به رقم یازده هزار و ۹۸ بازدید رسیده در حالی که سال گذشته این عدد هفت هزار و ۱۲۰ نفر بود.

وی اضافه کرد: افزایش بازدید از موزه ها بیش از ۵۰ درصد بوده که این رقم نشانگر تاثیر آگاه سازی و تبلیغ موزه های استان در طول سال و ترغیب گردشگران به بازدید از آثار شاخص استانی است.