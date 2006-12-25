دبیرکل جدید سازمان ملل متحد خواستار از سرگیری مذاکرات درباره موضوع هسته ای ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه ، بان کی مون در گفتگویی با تلویزیون ای بی سی آمریکا که پیش از تصویب قطعنامه ضد ایرانی در شورای امنیت سازمان ملل متحد ضبط شد، گفت :"من از مقامهای دولت ایران می خواهم در مذاکرات با آلمان ، فرانسه و انگلیس ، سه کشوری که بیش از دو سال ، مذاکرات بی ثمر با ایرانیها درباره توقف برنامه هسته ایش را هدایت کردند ، شرکت کنند .



وی که اول ژانویه جانشین کوفی عنان خواهد شد، همچنین افزود :" موضوع هسته ای ایران پیامدهای مهمی بر موضوعات منطقه ای و جهانی دارد " .



شورای امنیت سازمان ملل متحد شنبه 2 دی، قطعنامه ای را درباره برنامه صلح آمیز هسته ای ایران تصویب کرد .



این قطعنامه را که کشورهای انگلیس ، فرانسه، آلمان با حمایت آمریکا تدوین کردند ، تحریمهایی را درباره برنامه هسته ای و موشکی ایران اعمال می کند .



ایران روز گذشته در واکنش به این تصمیم ، اعلام کرد که توان خود را درزمینه غنی سازی اورانیوم افزایش خواهد داد .



علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران از نصب 3 هزار سانتریفیوژ برای غنی سازی اورانیوم در یک سایت هسته ای کلیدی خبرداد.

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