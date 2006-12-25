به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه ، بان کی مون در گفتگویی با تلویزیون ای بی سی آمریکا که پیش از تصویب قطعنامه ضد ایرانی در شورای امنیت سازمان ملل متحد ضبط شد، گفت :"من از مقامهای دولت ایران می خواهم در مذاکرات با آلمان ، فرانسه و انگلیس ، سه کشوری که بیش از دو سال ، مذاکرات بی ثمر با ایرانیها درباره توقف برنامه هسته ایش را هدایت کردند ، شرکت کنند .
وی که اول ژانویه جانشین کوفی عنان خواهد شد، همچنین افزود :" موضوع هسته ای ایران پیامدهای مهمی بر موضوعات منطقه ای و جهانی دارد " .
شورای امنیت سازمان ملل متحد شنبه 2 دی، قطعنامه ای را درباره برنامه صلح آمیز هسته ای ایران تصویب کرد .
این قطعنامه را که کشورهای انگلیس ، فرانسه، آلمان با حمایت آمریکا تدوین کردند ، تحریمهایی را درباره برنامه هسته ای و موشکی ایران اعمال می کند .
ایران روز گذشته در واکنش به این تصمیم ، اعلام کرد که توان خود را درزمینه غنی سازی اورانیوم افزایش خواهد داد .
علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران از نصب 3 هزار سانتریفیوژ برای غنی سازی اورانیوم در یک سایت هسته ای کلیدی خبرداد.
دبیرکل جدید سازمان ملل متحد خواستار از سرگیری مذاکرات درباره موضوع هسته ای ایران شد
دبیرکل جدید سازمان ملل متحد از ایران خواست مذاکرات هسته ای با کشورهای فرانسه، انگلیس و آلمان را از سربگیرد .
کد مطلب 426233
نظر شما