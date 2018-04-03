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۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ۱۵:۲۳

معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر اصفهان:

فشار خون رایگان از ۱۱ هزار مسافر نوروزی در اصفهان گرفته شد

فشار خون رایگان از ۱۱ هزار مسافر نوروزی در اصفهان گرفته شد

اصفهان - معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر اصفهان گفت: در ایام نوروز بالغ بر ۱۱ هزار نفر فشار خون رایگان گرفته و مشاوره ایدز و اعتیاد ارائه شد.

حیدرعلی خانبازی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یک هزار و ۳۰۰ جوان داوطلب اصفهانی در ۳۳ پست ثابت و هفت پست سیار خدمت رسانی کردند.

وی بیان داشت: همچنین نیروهای هلال احمر اصفهان در ایام نوروز به بیش از ۱۶۴ هزار و ۷۰۰ نفر مسافر خدمت رسانی کردند.

معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر اصفهان تصریح کرد: نزدیک به ۲۰ هزار نفر با امضای میثاق نامه متعهد شدند تا با رعایت قوانین ترافیکی ایمنی در طول ایام نوروز را رقم بزنند.

وی گفت: نزدیک به ۱۱ هزار نفر به ایستگاه های سلامت نوروزی تحت پوشش جمعیت هلال احمر اصفهان مراجعه و فشارخون آنها اندازه گیری و به این افراد مشاوره ایدز و اعتیاد داده شد.

خانبازی اعلام کرد: هفت هزار و ۸۰۰ نفر در خیمه های نماز انجام فریضه الهی را به جا آوردند و ۱۶ هزار کودک از فضای دوستدار کودک بهره گرفتند.

وی بیان داشت: نزدیک به ۲۱۸ هزار نقشه، بروشور و اقلام فرهنگی آموزشی سفر به مسافران مراجعه کننده توزیع شد.

کد مطلب 4262339

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